La dessaladora de Blanes començarà a fer més aigua per al Ter els pròxims dies

La dessaladora començarà a produir més aigua per al Ter en els propers dies. Així ho van anunciar els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) durant la segona reunió de la Taula del Ter, celebrada ahir a Girona juntament amb regants, usuaris, ajuntaments i entitats ecologistes.

Aquesta és una de les primeres mesures que la Generalitat va anunciar a finals de 2016 per començar a revertir el transvasament d'aigua del riu Ter a Barcelona, que a dia d'avui se situa en 165 hectòmetres cúbics a l'any.

La dessaladora de Blanes funciona actualment al 50% i produeix entre 10 i 12 hectòmetres cúbics. Tot i que l'ACA no ha especificat quan començarà a augmentar la producció, ahir tant el Consorci del Ter com l'entitat Aigua és Vida van assegurar que la intenció que els ha traslladat el Govern és que sigui de manera «imminent».

Així, la planta passarà a funcionar al 100% de la seva potència i podrà arribar a fer fins a 20 hectòmetres cúbics. Aquest sobrant d'aigua servirà per alleugerir la pressió sobre l'extracció d'aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta mesura anirà acompanyada de dues accions més. Per un costat, un augment del rendiment de la dessaladora del Prat, i per l'altre l'entrada en funcionament de la planta de regeneració del riu Llobregat. Les dues tenen el mateix objectiu: produir més aigua des de Barcelona per retornar-la al riu Llobregat per així reduir la dependència del Ter.

Segons els càlculs del Govern, aquestes mesures combinades han de permetre reduir l'aportació del riu gironí dels 165 hectòmetres cúbics l'any actuals als 140 al llarg d'aquest any. Uns 25 hectòmetres de més que donaran una treva temporal a un riu que el territori ja ha alertat en diverses ocasions que està «sobreexplotat».

L'entitat ecologista Aigua és Vida va plantejar a la reunió de la Taula del Ter l'assistència d'altres col·lectius de defensa i gestió d'altres conques hidrogràfiques de Catalunya com la del Llobregat, la del Segre o l'Ebre, fet que tant el Govern com la resta d'assistents van veure amb bons ulls.