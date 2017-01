El primer dia de la Marató 2.0 suma 226 donacions de sang, el triple que el 2016

La primera jornada de la Marató de Donants de Sang 2.0 a Girona va sumar ahir 226 donacions de sang entre les campanyes realitzades a l'hospital JosepnTrueta i a l'Ajuntament de Girona, una xifra espectacular que triplica la de l'any passat, quan van ser setanta les donacions aconseguides. La bona resposta dels gironins a la crida del Banc de Sang, que en un dia han aportat més de la meitat de les 400 bosses demanades pels organitzadors per tota la campanya, serà clau per remuntar el baix nivell de les reserves després de les festes.

La iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que se celebra de manera simultània arreu de Catalunya, vol recuperar l'estoc després que pel canvi d'hàbits propi de les festes, els dies festius i la fred i les malalties que s'hi associen hagin fet baixar les donacions entorn del 25% durant el Nadal.

El tret de sortida de la Marató de Donants 2.0 es va celebrar ahir per primera vegada als ajuntaments de les quatre capitals catalanes, a més del Palau de la Generalitat a Barcelona. En el cas de l'ajuntament de Girona, l'espai escollit va ser el Saló de Descans del Teatre Municipal, que entre les 9 del matí i quarts de tres de la tarda va comptabilitzar 127 donacions de sang, mentre que catorze persones més van acostar-s'hi per a fer el seu gest altruista però finalment no el van poder fer efectiu.

Al conjunt de Catalunya, ahir es van aconseguir 1.953 aportacions. La campanya continua ara als grans centres sanitaris del país, com l'hospital Josep Trueta de Girona, per intentar registrar 8.000 noves bosses de sang.

També es pot donar al centenar de col·lectes que es faran al país, un 10% més que en l'edició anterior. Avui n'hi ha a Cassà de la Selva i Ripoll i la setmana vinent, a Camós, Vilajuïga, Olot i Girona.



Conèixer la teva sang

«La teva sang diu coses. Comparteix-les» és el lema de la marató d'enguany, que vol fer pedagogia sobre el grup sanguini i posar l'accent la informació que es pot saber d'una persona a partir de la seva sang, per exemple la seva compatibilitat o si forma part d'un dels anomenats grups rars.

I és que, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, quatre de cada deu catalans deconeix el seu grup sanguini. Una dada que es confirmava ahir al Teatre Municipal de Girona, on la majoria de persones que participaven a la marató no tenien gaire clar a quin grup pertanyien, tot i ser donants habituals.

És el cas d'en Jaume Piquer, per exemple, que malgrat donar sang de manera regular, no sabia exactament a quin grup pertanyia. «Cada cop és més habitual no saber-ho i ens hauria de fer vergonya, la meva mare sí que sabia els grups sanguinis de tota la família», bromejava.

Tampoc n'era conscient en Marc Ferrés, que feia temps que no donava sang però que va anar a donar-ne, després de sentir la crida del Banc de Sang per la baixada de les reserves a Catalunya, on cada dia fan falta un miler de donacions per atendre les necessitats dels hospitals, per exemple per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics o trasplantaments d'òrgans.

L'Anna Barceló, en canvi, sí que coneix el seu grup, i en feia broma amb altres donants mentre feia cua per ser atesa. Tenia, però, un petit truc, i és que recordava quan era petita portava una placa penjada al coll que indicava que és O+.

Molts donants tampoc sabien quin és el grup que, en cas de dubte, actua com a donant universal, és a dir, que és compatible amb tota la resta. És el O-, i sí que ho tenia molt clar en Xavier Guillamet, perquè ell n'és i sovint li fan comentaris al respecte.