L´Estat no fixa cap data per construir la parada del TAV a l´aeroport de Girona

La parada del tren d'alta velocitat (TAV) a l'aeroport de Girona va per llarg. De moment, l'Estat no fixa cap data per construir aquest baixador, que es preveu situar a uns dos quilòmetres de l'equipament de Vilobí d'Onyar. Així es posa de manifest en una de les respostes per escrit del Govern espanyol dirigida al diputat gironí del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà. Malgrat que Xuclà havia demanat a l'Executiu del PP quina és la previsió sobre la construcció d'aquesta parada del TAV, l'Estat es limita a respondre que encara falten alguns passos per poder tirar endavant el projecte.

D'entrada, el Govern espanyol recorda que fins ara no s'ha formalitzat el protocol «de col·laboració» amb la Generalitat perquè es pugui fer realitat el baixador. El motiu és que les vies d'alta velocitat són propietat d'Adif (Ministeri de Foment), mentre que els treballs de la nova estació es farien des del Govern català. Per tant, per poder actuar dins aquest espai, la Generalitat necessita l'aval de l'Estat. A principis de l'any 2015, quan el Departament de Territori va presentar un acord d'actuacions de les infraestructures estratègiques amb el Ministeri de Foment, va incloure entre les diferents obres la parada del TAV a l'aeroport de Girona.

Llavors, es preveia que a la primavera del 2015 se signés el conveni entre el Govern català i l'espanyol perquè es pogués executar aquest baixador. Ara bé, de moment, aquest protocol no s'ha formalitzat. Tot i això, l'Estat apunta que el conveni no és l'únic element que falta per poder tirar endavant el projecte. L'Executiu del PP també remarca que la nova estació del TAV ha de complir la legislació ferroviària i l'ambiental, ja que afegeix que fins ara «no s'han efectuat» els procediments previs per respectar ambdós requisits.



Utilitzar un bus llançadora

Segons el projecte de la Generalitat, la parada de la línia d'alta velocitat a l'aeroport de Girona s'ubicaria a un punt d'avançament i estacionament de trens –un espai que tècnicament s'anomena PAET– que ja està construït i que, per això, compta amb quatre vies d'alta velocitat. Per tant, el baixador se situaria a l'actual línia del TAV, dins el terme municipal de Vilobí, sense necessitat d'haver de construir noves vies. El fet que la nova estació estigui a aquest PAET existent provocaria que fos necessària la creació d'un autobús llançadora, per transportar els passatgers entre l'aeroport i la parada. El Govern català calcula que caldria una inversió d'entre 8 i 10 milions d'euros per fer realitat el baixador.