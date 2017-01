Olot farà un estudi de totes les edificacions afectades pel POUM

L'Ajuntament d'Olot començarà aviat la redacció d'un estudi destinat a comprovar la situació de les finques afectades pel Pla d'Ordenació Urbanística de la Ciutat. Segons va explicar al ple el regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDECat), la intenció és comprar les finques a través d'expropiacions acordades.

La intenció és començar per les que suposin un ajut en la millora de places i carrers. Durant el 2017, la previsió de l'Ajuntament és invertir 400.000 ? en enderrocs, expropiacions i en el pagament de plurianualitats de finques adquirides.

En aquest sentit, l'Ajuntament –en una de les darreres Juntes de Govern– va aprovar el projecte d'enderroc d'una casa situada al carrer Sant Cristòfol, 28. Es tracta d'una casa en estat precari i afectada pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que és propietat de l'Ajuntament.

L'enderroc de la casa -segons va explicar el regidor Josep Gelis al ple servirà per donar continuïtat -a llarg termini- a la ronda de les Fonts. La casa està situada a la cruïlla entre el carrer Sant Cristòfol i la ronda de les Fonts. La voluntat és que la ronda de les Fonts, amb el temps, es pugui convertir en una alternativa al vial Sant Jordi, la via de pas del trànsit que travessa la ciutat de banda a banda.

Un altre enderroc previst és el de la casa situada al carrer Valls Nous 1, que fa xamfrà amb el carrer Proa. És un edifici situat al costat de l'església del Tura. La desaparició de la casa suposarà un alliberament per als edificis de la zona. La previsió és que un cop l'edifici estigui ensorrat hi facin un espai enjardinat. L'enderroc formara part de l'esponjament del Barri Vell fet en la darrera dècada i que ha suposat una important millora en la qualitat de vida dels veïns.

En un dels darrers plens, Gelis va donar compte de tres convenis d'expropiació. Es tracta de 2 finques situades al carrer Garrinada, sota de l'Institut Montsacopa, que han estat adquirides per 51.000 ?, una finca del carrer Santa Sabina, a la carretera de Riudaura, adquirida per 31.000 ? i una altra al carrer compositor Serra, a les Tries, adquirida per 45.000 ?. Els edificis d'aqueste finques seran enderrocats durant el 2017 i alguns d'ells es convertiran en espais verds.

La política d'enderrocs va tenir un protagonisme important durant l'any passat. L'enderroc més important va ser el de la casa del procurador de l'abat al carrer Onze de Setembre. L'enderroc va permetre ampliar una vorera que suposava un problema per als vianants. Ara acaben la conversió del solar lliure en una petita plaça.

L'adquisició de finques per part de l'Ajuntament ha estat una constant en les polítiques municipals dels ajuntaments d'Olot de les darreres dècades.