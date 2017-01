Sant Feliu de Pallerols i les Planes acorden una política de col·laboracions i d´ajudes

Els equips de govern de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles -fa pocs dies- es van reunir a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. Van tractar la restauració del castell d'Hostoles, l'encavalcament en les activitats d'oci, i en l'ús de la futura residència geriàtrica de Sant Feliu de Pallerols.

El castell d'Hostoles està situat sobre d'un turó pel qual passa la línia que separa els dos termes. En els darrers anys, ha estat objecte d'una important restauració per part dels serveis arqueològics de la Diputació de Girona.

En un principi, les Planes i Sant Feliu aportaven una partida econòmica als treballs de restauració que es feien cada any, però en els darrers anys només Sant Feliu hi contribuïa. Ara, la previsió és que actuïn d'acord tant amb la restauració com amb la promoció del monument.

Segons ha explicat el regidor de Promoció de les Planes, Marc Puig (PDECat), la reunió també va servir per acordar les programacions d'activitats culturals i festives. La idea és evitar la coincidència d'actes. Puig va apuntar: «Evitar que la fira d'andròmines de les Planes coincideixi amb la festa major de Sant Feliu de Pallerols».

Puig ha explicat que a l'estiu tant les Planes com Sant Feliu compten amb una important programació de concerts musicals i de teatre i és molt important que els actes no s'encavalquin. De tota manera, Puig ha explicat que de moment encara no s'han plantejat publicar una agenda conjunta.

La reunió també va servir per agrupar-se al costat de la residència geriàtrica de Sant Feliu de Pallerols. Es tracta de la idea insígnia de l'Ajuntament de Sant Feliu. El van projectar fa més de 10 anys i fa pocs mesos van aconseguir adjudicar-ne les obres i la concessió d'explotació. La voluntat és que el geriàtric suposi un servei per als habitants de Sant Feliu i de les Planes i els eviti tenir avis en residències allunyades.