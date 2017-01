Un total de 4.495 persones van fer ús de la pista de gel d'Olot

Un total de 4.495 persones varen gaudir de la pista de gel ubicada a la plaça Major d'Olot, durant les passades festes de Nadal. El regidor de Promoció Municipal, Estanís Vayreda (PDECat), ha indicat que la pista va tenir un públic familiar. Va precisar: «La gent portava la mainada a patinar i després anaven tots plegats a passejar pel centre i a comprar». Va valorar que la pista va ajudar al gaudi de les famílies durant les vacances de Nadal.

Vayreda va considerar que la pista és un suport per l'activitat comercial i que, de moment, no hi ha alternatives millors a la pista de gel.

El regidor ha explicat que el dia de més ús de la pista va ser Sant Esteve. És un dia en el qual la gent necessita oci per superar les festes familiars. El dia de Sant Esteve més de 300 persones van escollir la pista de gel.