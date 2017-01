Activat el Pla Alfa per risc alt d´incendi forestal a l´Alt i Baix Empordà

El Cos d'Agents Rurals té activat el Pla Alfa per risc alt d'incendis forestals en el nivell 2 (d'un màxim de tres) a set comarques de Catalunya. Són l'Alt Empordà, Baix Empordà, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, on es requereix vigilància exclusiva en les zones forestals, tot i que no es restringeix l'accés als massissos com sí s'hauria de fer en la fase 3. Segons ha confirmat l'ACN de fonts de la Subdirecció General dels Agents Rurals, l'ambient sec i el fort vent ha elevat el risc de foc en zones boscoses als extrems del país. La previsió era més pessimista, però, la tarda d'aquest dissabte, en què es preveia per aquest diumenge activar el nivell 2 també al Pallars Jussà, Solsonès i Alt Urgell.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la DGMNB, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos dels nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya).