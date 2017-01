Isòvol pacta la cessió de la rectoria per poder-hi fer el local social

n L'Ajuntament d'Isòvol ha ideat un pla per poder dotar d'equipament social el nucli d'Isòvol, que és el més petit dels tres que formen el terme municipal, amb Olopte i All. L'equip de govern ha arribat a un acord amb el bisbat d'Urgell per reconvertir l'antiga rectoria en un espai que pugui ser aprofitat pels veïns. L'acord estableix que l'edifici passi a ser de titularitat municipal per un preu simbòlic. Així, els veïns podran gaudir d'un edifici d'ús públic sense haver de construir ni haver de desplaçar-se a algun dels altres dos pobles del terme.

L'acord, que de moment és verbal i més endavant s'haurà de signar, permetrà que l'edifici de la rectoria passi a ser un equipament de titularitat pública local, segons ha explicat l'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu. La intenció de l'equip de govern és convertir l'espai de la rectoria en un conjunt que inclogui una pista esportiva i un local social on els veïns es puguin reunir. L'equip del PDECat, que governa en solitari perquè cap altre partit es va presentar a les eleccions, té com a objectiu equipar els tres pobles amb espais socials que hi millorin la vida i també que en dinamitzin la vida social i econòmica.