L'onada de fred deixa els primers flocs de neu a cotes baixes a la província

Pels volts de les 9 del matí, una feble nevada ha afectat cotes baixes a la demarcació i s'han vist caure volves de neu a municipis del Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès. La nevada, molt minsa i en forma de neu granulada i aiguaneu, s'ha deixat sentir sobretot a les xarxes socials on molts gironins han penjat fotografies i vídeos dels flocs de neu que han caigut sobre els seus municipis





NIeva en GIRONA pic.twitter.com/B4F2p7v2lF „ Pedro García Flores (@pedrogarciaflo3) 15 de enero de 2017



Cae porexpan en Girona ???????????? „ Víctor Ruiz (@VictorRuiz_C) 15 de enero de 2017



A ciutats com Girona la nevada ha estat anecdòtica i la neu no ha quallat però a cotes més altes, per exemple a Ripoll, sí que ho ha fet.Per avui, el el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos per fred i per neu, així com les alertes per vent i per l'estat del mar.