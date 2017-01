La macrobatuda de Rocacorba acaba amb més de trenta porcs senglars morts

Uns trenta senglars van resultar morts, ahir, a la gran batuda feta al voltant de la muntanya de Rocacorba. Uns 125 caçadors vinguts de tot Catalunya, arran d'una crida de la colla @seti.cat, es van reunir a l'escola de Sant Martí de Llémena.

Després de revisar totes les autoritzacions i permisos, una trentena de cotxes van posar rumb cap a la falda del Rocacorba. Després van encerclar una àrea de 300 hectàrees coneguda com el vedat d'en Plana.

Els caçadors es van distribuir en línies de 10 a 25 llocs de tir. Un cop establerts, els gossers van entrar dins del bosc per treure els animals dels amagatalls i conduir-los a les parades escollides per la colla de Granollers de Rocacorba. Quan els van tenir fora dels amagatalls, els gossers van comunicar per ràdio els senders per on els senglars eren perseguits pels gossos. Cada gos portava un dispositiu GPS que permetia a l'encarregat dels animals tenir-los controlats en tot moment des d'una tauleta electrònica que estava connectada a un repetidor situat al cotxe.

Xavier Rincon (membre de l'organització) va explicar que els senglars van comptar amb el mal temps com a aliat. El fred va deixar morades les mans dels caçadors i els van alentir les reaccions.

El vent va fer que els caçadors no poguessin escoltar com els animals s'apropaven als llocs dels tiradors. A pesar del seu aspecte, els senglars es mouen a gran velocitat pel bosc. A tota marxa van aparèixer davant de les parades i feia falta molta rapidesa de moviments per poder encertar el tret. Hi va haver parades de caçadors on van abatre 5 animals i en d'altres no en van matar cap.

Rincon va indicar que en unes condicions meteorològiques menys severes, haurien abatut almenys 15 animals més. Això no obstant, Rincon va mostrar-se satisfet dels resultats de la cacera.

Acabada la cacera, van haver d'estirar els animals als vehicles. La feina de treure els animals morts del bosc es va allargar durant tota la tarda fins a quasi fer-se fosc, sempre amb fred i vent.