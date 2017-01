Les mínimes també se situen sota zero a alguns municipis del litoral gironí

Les temperatures mínimes segueixen sota zero a la demarcació de Girona. Però no només als municipis de l'interior, sinó que ara també a algunes poblacions del litoral gironí. Ahir les mínimes van ser negatives a localitats com Castell-Platja d'Aro (amb -1,7 graus), Torroella de Montgrí (amb -1,7 graus) i Sant Pere Pescador (amb -0,2 graus). Ara bé, les temperatures més baixes de les comarques gironines es van tornar a registrar a zones de muntanya, com acostuma a ser el cas del Ripollès: a Ulldeter (a l'observatori situat a 2.410 metres) la mínima va ser de -14,1 graus i a Núria (a l'estació que està ubicada a 1.971 metres) de -10,4 graus.

De la mateixa manera, Sant Pau de Segúries va tenir una mínima de -5,7 graus; Puigcerdà, de -4,3; Vilobí d'Onyar, de -4,6; i Fornells de la Selva, de -4,2. Tot i això, ahir la meteorologia també va estar marcada per les fortes ratxes de vent. Segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya, Portbou va registrar una ratxa màxima de 117 quilòmetres per hora. Però el vent va arribar més enllà de l'Empordà, ja que també es va fer notar a zones de muntanya. Núria va tenir una ratxa màxima de 98 quilòmetres per hora i Ulldeter, de 91. En aquesta línia, a Navata la ratxa màxima va ser de 82 quilòmetres per hora; al pantà de Darnius-Boadella, de 81, a Sant Pere Pescador, de 74; i a Roses, de 71.

El Servei Meteorològic va comunicar que per avui es mantenen activats els avisos per fred i per neu, així com les alertes per vent i per l'estat del mar.