Trenquen un vidre i entren a robar al casal de Sant Joan

n Els lladres van trencar un dels vidres del Casal de Jubilats de Sant Joan les Fonts, van entrar dins i es van endur una petita caixa amb uns 50 ?. Ahir al matí, els vidres estaven a la vorera i als finestrals hi havia un vidre trencat per la part de baix.

Els lladres van haver de saltar un mur de pedra d'un metre, passar per sota el vidre trencat i apartar una cortina. Un cop dins van poder acostar-se a la barra de bar del local i buscar fins a trobar els diners. Després van poder sortir pel mateix lloc per on havien entrat.

Els responsables del local van avisar els Mossos d'Esquadra i van fer la denúncia. Els Mossos van anar al local per començar la investigació dels fets.

El Casal de Jubilats està situat en una zona cèntrica del poble al costat d'una entitat bancària i proper a la cruïlla entre la travessa de la carretera i els carrers que van al centre. Això no obstant, és un lloc poc concorregut a les nits. La intensitat del fred encara va propiciar que ho fos menys i que ningú sentís l'espetec d'un objecte contundent contra els vidres.

Els robatoris nocturns amb força són menys freqüents en zones vigilades amb càmeres de seguretat. Hi ha molts ajuntaments que aposten per aquests sistemes. El de Sant Joan les Fonts també, però és complicat tenir-ho tot cobert amb càmeres.