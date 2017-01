Els ajuntaments reforcen l'atenció als sensesostre per l'onada de fred

Els ajuntaments gironins s'estan preparant per a l'onada de fred que ha d'afectar Catalunya aquesta setmana a partir d'aquest dimarts, amb especial atenció cap a les persones més vulnerables. així, els consistoris tenen previst reforçar els serveis d'atenció a les persones sensesostre per evitar que passin la nit al ras amb temperatures sota zero, però també a la gent gran o a aquelles famílies que puguin estar en situació de pobresa energètica. A més, els consistoris s'han preparat amb tones de sal per fer front a les glaçades a la via pública i evitar relliscades.

Dispositiu a Girona

A l'Ajuntament de Girona s'ha establert un dispositiu amb la Policia Municipal per evitar que ningú dormi al ras. Durant la nit, una patrulla va als punts de la ciutat on habitualment hi ha persones sensesostre per oferir-los passar la nit i sopar al centre d'acolliment La Sopa. Són persones que, habitualment, refusen aquest recurs però que, davant la forta baixada de les temperatures, accedeixen a anar-hi. Des del dia de Reis, el dispositiu s'ha posat en marxa diverses nits i entre sis i vuit persones han anat a dormir a La Sopa. A més, les brigades municipals llencen sal als principals ponts i zones per a vianants per evitar que, amb les glaçades, els ciutadans puguin relliscar i caure.

Tot a punt a l'Empordà

A Figueres es preparen per fer front a l'onada de fred i l'alerta de neu amb tots els vehicles policials preparats i una màquina per tirar sal en cas que s'hagi d'actuar. Des del diumenge, l'ajuntament ha allotjat en pisos socials i a un hostal les persones sensesostre. També s'ha contactat amb les diferents empreses de la zona que disposen de màquines retroexcavadores i tractors perquè puguin proporcionar vehicles en cas que s'hagi d'actuar.

La capital altempordanesa no és l'única que ha activat totes les mesures de protecció per l'alerta. A la Jonquera aquest matí s'ha fet una reunió de coordinació pel possible episodi de nevades. L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha explicat que el pavelló municipal està preparat en cas que hagi d'habilitar-se com a centre d'acollida i que s'ha acordat amb la Creu Roja que l'entitat els proporcionarà mantes en cas que sigui necessari. També s'han coordinat amb els restaurants de la zona per si cal preparar entrepans i amb les empreses que disposen de màquines retroexcavadores per si neva. El municipi també té els grups electrògens a punt.

Garantir la mobilitat a Garrotxa i Ripollès

Al Ripollès i a la Garrotxa, els ajuntaments estan en alerta pel que pugui passar en les pròximes hores. Els dispositius es concentren a les carreteres, pendents de si hi ha complicacions en cas que s'acumuli la neu. De moment, només ha nevat de forma anecdòtica a primera hora del matí en indrets com Ripoll o Camprodon i sense que agafés a terra. En el cas de Ripoll, per exemple, s'ha tirat potassa – la sal que evita la formació de plaques de gel- a les carreteres principals i als accessos de les escoles de forma preventiva per facilitar el transport en cas que nevi al migdia.

A la Garrotxa els dispositius se centren també en l'àmbit de la mobilitat. Com a novetat, Olot ha instal·lat a sis punts de la ciutat uns contenidors de sal amb capacitat per a 400 litres. Així, els ciutadans en poden agafar per tirar-ne a l'entrada de casa per evitar relliscades. Fins ara, havien d'anar-la a buscar a uns terrenys situats entre la comissaria de Mossos i el camp de futbol del Morrot. De forma paral·lela, la Brigada Municipal continua tirant potassa als carrers ja que la dels contenidors és només per als particulars.