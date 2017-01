Alerta per la possibilitat de neu a cotes baixes a Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l´alerta del pla Neucat per la intensificació de les nevades al Pirineu/Prepirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes avui al matí a les comarques de Girona (al voltant dels 300 metres). En les properes hores, la nevada pot ser especialment abundant a la Val d´Aran, el Pallars Sobirà i l´Alta Ribagorça. Avui dilluns, la cota de neu pujarà transitòriament durant el matí al Pirineu Occidental fins a situar-se al voltant dels 900 metres, i a partir de llavors tornarà a baixar fins a nevar a qualsevol cota. En tot l´episodi està previst que es puguin acumular més de 50 centímetres de neu nova per sobre de 1.500 metres i més d´un metre de neu per sobre dels 2.000 metres. A les comarques de Girona -a tot el quadrant nord-est- els flocs poden aparèixer a partir dels 300 metres, tot i que la cota tendirà a pujar fins els 500 metres al centre de la jornada. Es poden acumular més de 5 centímetres a partir de 600 metres.

Més de 50 centímetres a la Val d´Aran

Entre els gruixos acumulats fins avui destaquen els 55 centímetres de Salardú (Val d´Aran), 51 centímetres al Lac Redon (Val d´Aran); 45 centímetres a Malniu (Cerdanya); 38 centímetres a Certascan (Pallars Sobirà); 32 centímetres a Bonaigua (Pallars Sobirà) o 20 centímetres a Núria (Ripollès). A Vielha, els gruixos de neu ja superen també els 20 centímetres, mentre que a Puigcerdà s´apropen als 10 centímetres de neu al terra. També s'han enfarinat aquest diumenge algunes poblacions elevades de la Selva com Sant Hilari Sacalm o s'han observat alguns flocs de neu a la mateixa Girona ciutat.



Onada de fred a partir de dimarts

El Centre d´Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha fet arribar a tots els municipis afectats l'avís de fred que afectarà gairebé tot Catalunya el vespre, nit i matinada de dimarts a dimecres. L´episodi de fred podria continuar fins al divendres, així que caldrà molta precaució en la mobilitat de matinada i primera del matí per la possibilitat de glaçades fortes; consultar abans l'estat de la via, i evitar desplaçaments en les hores de més risc. També es poden produir glaçades als carrers de pobles i ciutats on caldrà precaució durant la matinada i en les primeres hores del matí en mobilitat amb vehicle i a peu.