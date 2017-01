Alerta per la possibilitat de neu a cotes baixes a Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l´alerta del pla Neucat per la intensificació de les nevades al Pirineu/Prepirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes avui a les comarques de Girona.



En les properes hores la cota de neu se situarà a l´entorn dels 500 metres, tot i que pot variar al llarg del dia. Es poden acumular més de 5 centímetres a partir de 600 metres.



A les comarques de Girona, segons alerta Protecció Civil cal estar atent a la possibilitat de que les nevades afectin la mobilitat durant el dia d´avui.



Alguns dels gruixos de neu acumulats fins avui més destacats a la demarcació es concentren a la Cerdanya i són els 29 centímetres a Puigcerdà i 13 a Das.



A la demarcació de Girona, fins ara, només hi ha una via afectada per la neu amb l´ús obligatori de cadenes per circular, és la N-260 a Planoles, a on des del quilòmetre 130 també està restringit el pas als vehicles pesants.



Ahir també es van enfarinar algunes poblacions elevades de la Selva com Sant Hilari Sacalm o fins i tot es van deixar veure alguns flocs de neu a la mateixa Girona ciutat.



La nevada al Pirineu va fer que ahir a la nit Protecció Civil posés en prealerta el pla Allaucat pel perill d'allaus FORT (4 en una escala de 5) a l'Aran i franja nord de la Pallaresa, en base a les informacions rebudes per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).



Al Pirineu gironí no està activada però la situació de nevada es fa pal·lès en la feina de les màquines llevaneus. Aquí hi ha el vídeo d'una de les màquines que ahir treballava a la zona de Vallter per deixar-ho avui en bones condicions.





#INFONEU El Torb persisteix a #Vallter. L'estació d'esquí i els accessos romandran avui dilluns 16 de gener tancats. „ Vallter2000 (@Vallter2000) 16 de gener de 2017

Onada de fred a partir de dimarts

Tot i la gran feinada de les llevaneus, la situació meteorològica provoca que avui per exemple Vallter no obri a causa de la presència del torbEl Centre d´Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha fet arribar a tots els municipis afectats l'avís de fred que afectarà gairebé tot Catalunya el vespre, nit i matinada de dimarts a dimecres. L´episodi de fred podria continuar fins al divendres, així que caldrà molta precaució en la mobilitat de matinada i primera del matí per la possibilitat de glaçades fortes; consultar abans l'estat de la via, i evitar desplaçaments en les hores de més risc. També es poden produir glaçades als carrers de pobles i ciutats on caldrà precaució durant la matinada i en les primeres hores del matí en mobilitat amb vehicle i a peu.