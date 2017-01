Les càmeres d'accés al barri vell de Ripoll no sancionaran a curt termini

n Les càmeres de control per a l'accés de vehicles al barri vell, que a partir d'aquesta setmana havien d'aplicar sancions als infractors dels horaris establerts al novembre, serviran només com a eina estadística durant els mesos vinents. La dificultat per graduar-les per a la funcionalitat que pretén l'Ajuntament de Ripoll, i la proposta dels botiguers del centre per tal de perllongar-ne l'horari durant tota la jornada comercial ha congelat una aplicació que es va anunciar com a imminent.

Un cop s'hagi decidit quin és l'horari general que s'aplicarà per a la zona adaptada per a vianants, i quin és l'horari restringit, es tornarà a establir un període de prova. Inicialment s'havia previst que l'horari general seria de sis del matí a dos quarts de cinc de la tarda, mentre que a la resta s'aplicaria el restringit, amb entrada només per a residents, comerciants, persones amb problemes de mobilitat i taxis. L'acord final serà acordat amb els comerciants, i en part dependrà dels acords que es prenguin també amb la zona blava.