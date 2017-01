Costes atura les obres del Front Marítim de l´Escala perquè no hi ha permís

n El departament de Costes de la Generalitat ha obligat l'Ajuntament de l'Escala a aturar les obres corresponents a la segona fase de la remodelació del Front Marítim. L'Ajuntament va iniciar les obres el passat dilluns assegurant que disposava de tots els permisos malgrat no ser veritat, si es té en compte que el Departament de Territori i Sostenibilitat assegurava dijous que «en aquests moments s'està tramitant la resolució d'atorgament de la concessió», imprescindible per poder iniciar les obres.

En declaracions a la ràdio municipal, el regidor i alcalde accidental Josep Bofill havia afirmat dimecres que l'Ajuntament tenia un permís verbal, cosa que va quedar desmentida amb la resposta de Territori, qui recorda com la plataforma L'Escala Cívica va presentar al·legacions que «han estat parcialment contemplades en l'oferta de condicions que es va enviar a l'Ajuntament», que les va acceptar.

L'Escala Cívica treballa des del passat agost per aturar la segona fase de les obres de remodelació i sol·licitar una moratòria per repensar i discutir el projecte. No obstant això, l'alcalde de la població, Víctor Puga, encara no s'ha citat amb els membres de l'entitat tot i la recollida de signatures que va realitzar.

La inspecció

Les obres van quedar aturades dimecres passat sense que s'hagin tornat a reprendre. L'Ajuntament va assegurar que ho havia fet motu proprio però el cert és que el mateix dia 11 de gener el Departament de Costes de la Generalitat va realitzar «una inspecció en el lloc dels fets que constata que les obres han començat», cosa que va dur a l'organisme a posar-se «en contacte amb l'Ajuntament de l'Escala per instar-lo perquè aturi les obres immediatament». A més, es va donar avís al Servei de Protecció de la Legalitat «per tal que emprengui les actuacions que consideri pertinents».

El portaveu de l'Escala Cívica, Pau Albertí, indica que la plataforma seguirà reclamant refer el projecte perquè «hi ha un permís condicionat» i ara és el moment «de discutir entre tots el model què volem», perquè «hem trobat molt a faltar un concurs de projectes o una consulta popular».