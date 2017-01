Una festa de Sant Antoni concorreguda

n Llagostera va viure ahir amb intensitat els actes programats per la festivitat de Sant Antoni Abad, que cada any organitza l'Associació de Pagesos amb la col·laboració de l'Ajuntament de la vila.

El tret de sortida va ser a 2/4 de 10 del matí amb la concentració i esmorzar dels genets participants a l'esplanada situada davant de Can Cassoles. Seguidament va tenir lloc la benedicció dels cavalls, que es va fer a la plaça de Catalunya, i que enguany va ser menor per la forta tramuntana que bufava molestant bèsties, genets i públic.

A l'edició de la Festa de Sant Antoni d'enguany, a més, es van repartir sengles regals per als participants, grans i petits, i també hi va haver la clàssica sortida de carrosses i cercavila de cavalls pels carrers del poble, que va finalitzar amb una festa al pavelló poliesportiu que, malgrat el temps marcat per fortes ratxes de vent, va ser molt concorreguda. Els veïns van desafiar el mal temps per veure la benedicció dels animals.