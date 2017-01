L'Audiència Provincial va absoldre el pederasta de Salt el passat juny

El pederasta transsexual enxampat divendres in fraganti tenint relacions amb un menor de 15 anys a Salt havia sigut absolt per l'Audiència Provincial de Girona el passat juny. L'home, que durant el judici es feia dir Laura, s'enfrontava aleshores a 11 anys de presó per exhibicionisme i abús sexual a un menor de 13 anys, però la declaració exculpatòria que va realitzar la víctima i dos testimonis més va forçar l'absolució. La sentència també va ordenar que s'obrissin diligències per fals testimoni contra els menors per haver mantingut durant tot el procediment d'instrucció l'acusació contra el pederasta.

El cas que va acabar en absolució va succeir el novembre de 2012 quan un menor va denunciar que el pederasta el convidava al seu pis per fer-li fel·lacions gratuïtes. En aquesta ocasió, igual que va passar divendres passat, la policia també va entrar al domicili del pederasta, on es va trobar tres nens de 12, 14 i 16 anys que van assegurar que eren allà perquè el presumpte delinqüent els feia fel·lacions gratuïtes. El problema és que durant el judici, celebrat el juny passat, els tres menors es van desdir negant els abusos i l'acusat va assegurar que l'havien acusat falsament per la seva condició sexual, teoria que el tribunal va creure certa al·legant que no es podia descartar que els nens haguessin actuat «amb ànim espuri» contra el transsexual «amb la seriosa voluntat de perjudicar l'acusat per la seva condició sexual».

Durant la celebració del judici, un sergent de la Policia Local de Salt va declarar que probablement els menors es van fer enrere per un mal assessorament o per la «vergonya» que els provocava aquest succés, tenint en compte que en aquesta ocasió els menors eren de cultura musulmana.

No obstant això, els agents van explicar que els menors els havien reconegut les relacions sexuals al pis del presumpte pederasta encara que aquest darrer ho negués i assegurés que només es dedicava a jugar a la vídeo-consola amb els nens o vendre'ls butlletes de loteria.

El «modus operandi»

Divendres passat, el presumpte pederasta va ser enxampat per la policia al seu domicili. Tant ell com la víctima, de 15 anys, anaven despullats i els agents van poder comissar peces de roba i tovalloles que utilitzaran per extreure ADN i comprovar si es van materialitzar les relacions, doncs el presumpte pederasta les mantenia sense protecció.

Al menor el va captar per Facebook utilitzant un modus operandi similiar al realitzat en altres ocasions. Primer li va enviar una invitació fent-se passar per una tal Valeria, la qual va suggerir-li una nova amistat, Laura (que és el nom utilitzat per la transsexual quan es presenta físicament a les víctimes o a declarar davant l'Audiència Provincial), perqué l'agregués. A partir d'aquí, el menor sempre conversava amb Laura, qui li enviava fotos seves de contingut sexual si el menor feia el mateix.

Quan el pederasta va tenir el material fotogràfic facilitat és quan li va demanar acudir al seu pis i el nen hi va accedir en més d'una ocasió perqué temia que, si s'hi negava, el pederasta divulgaria les seves fotografies a la xarxa. Els testimonis asseguren que el pederasta, durant els períodes que residia a Salt (part del mes el passava a Barcelona), portava un o dos nens cada tarda a casa seva.



El veí

Va ser un veí qui va posar sobre avís la policia el mateix divendres. L'home va veure entrar el menor al domicili i va donar la veu d'alarma, com ja havia fet en dues ocasions més aquella setmana sense aconseguir que aleshores es personessin els agents. La policia va poder sorprendre el pederasta en el moment que acabava de consumar les relacions sexuals i intentava amagar el nen darrere la porta. Presumptament, les relacions sexuals amb els menors les mantenia sense protecció. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona, seguint el criteri del fiscal Enrique Barata, va acordar dissabte l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a l'acusat per tres delictes d'abusos sexuals a menors de 16 anys, tres delictes de determinació a un menor de 16 anys a participar en comportaments de naturalesa sexual, un delicte de contactar amb menors de 16 anys per concertar trobades i mantenir relacions sexuals i un delicte de prostitució i corrupció de menors.