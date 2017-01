La nevada més abundant dels últims anys cobreix Puigcerdà, aquest dilluns

Puigcerdà s'ha llevat, aquest dilluns al matí, amb els seus carrers i teulades coberts per un gruix de 29 centímetres de neu, en una de les nevades més copioses que es recorden en els últims anys a la localitat ceretana.

Com a mesura de precaució, l'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit tallar al trànsit els carrers més costeruts del municipi. Tot i així, les carreteres principals d'accés a la localitat es troben netes, encara que el fet que continuï nevant generosament, hi dificulta considerablement la circulació. Això ha fet que, principalment en els pobles més petits de la comarca, molts pares hagin optat per deixar els seus fills a casa en comptes de dur-los a escola.

La neu també ha fet acte de presència a Bellver de Cerdanya, tot i que d'una forma menys abundosa. En aquest cas, la nevada d'aquesta matinada ha deixat un gruix de fins a 13 centímetres en alguns punts de la localitat.