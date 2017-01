Més de 30 centímetres de neu col·lapsen Puigcerdà

Puigcerdà s'ha llevat, aquest dilluns al matí, amb els seus carrers i teulades coberts per un gruix de 30 centímetres de neu, en una de les nevades més copioses que es recorden en els últims anys a la localitat ceretana. La quantitat de neu que continua caient dificulta d'allò més la tasca de les màquines llevaneus, que no aconsegueixen netejar els carrers, que tornen a quedar coberts de neu segons després del seu pas.

La persistència de la nevada fa perillosa la circulació per l'eix pirinenc i obliga els conductors a circular a poc a poc per tal de reduir riscos. Entre les complicacions derivades de la nevada hi ha hagut una topada lateral al terme de Bolvir atrapa durant una estona els ocupants d'un vehicle a la N-260, així com diversos cotxes han quedat atrapats al mig de la via, tallant alguns dels carrers de Puigcerdà, on l'Ajuntament havia tallat a primera hora el trànsit els carrers més costeruts del municipi.

La neu també ha fet acte de presència a Bellver de Cerdanya, tot i que d'una forma menys abundosa. En aquest cas, la nevada d'aquesta matinada ha deixat un gruix de fins a 13 centímetres en alguns punts de la localitat.

La nevada d'aquest dilluns a la matinada, que també ha afectat la Seu d'Urgell i altres municipis, ha provocat que, principalment en els pobles més petits de la comarca, molts pares hagin optat per deixar els seus fills a casa en comptes de dur-los a escola.