Rescaten una família que ha quedat embarrancada per la neu tota la nit a Setcases

La família i els efectius de rescat anant a peu per la neu Bombers de la Generalitat

Han passat tota la nit al cotxe. Això és el que han hagut de fer una família que ahir a la nit va quedar embarrancada per la neu amb el seu vehicle en una pista forestal que uneix Espinavell amb Setcases.

La filla gran del matrimoni ha avisat al telèfon d'emergències 112 que els seus pares i germans -menors d'edat- no havien tornat a casa pels volts de les cinc de la matinada. La noia ha explicat que no els aconseguia localitzar ja sigui perquè no tenien cobertura o el telèfon mòbil estava apagat.

Davant dels fets, els Bombers s'han activat amb els especialistes en rescats dels Grae. Amb una dotació han anat a la zona propera a Camprodon on era possible que fossin. I pels volts d'un quart de vuit del matí, els Bombers que han hagut de fer el trajecte a peu pel gran gruix de neu s'han trobat el vehicle encallat en una pista forestal que va d'Espinavell a Setcases.

La família està bé de salut i ha passat tota la nit a dins del vehicle. I han explicat que no havien pogut avisar sobre què els havia passat perquè s'havien quedat sense cobertura. Els Bombers han acompanyat la família a peu fins al seu vehicle i després se'ls ha traslladat fins al parc de bombers de Camprodon.

Sortosament la recerca no s'ha allargat perquè se'ls ha localitzat i així, no s'ha hagut d'activar l'helicòpter.