Ripoll aprova un pressupost continuista «sense floritures»

n El pressupost per a 2017 serà de 10.326.183 euros, xifra que suposa un augment del 3,57% respecte a l'actual. El regidor de serveis econòmics, Josep Maria Creixans (PDECat), ho va revelar en el ple de dimarts passat i posteriorment es va aprovar amb el vot a favor dels regidors convergents i l'abstenció d'ERC, FEM i CUP. L'oposició va valorar els números com a continuistes i fins i tot «existencialistes». L'alcalde, Jordi Munell, va reconèixer que l'estat dels comptes municipals «no permet floritures».

Les actuacions que va destacar l'equip de govern són la confecció del nou pla director de vegetació urbana, una zona Agility per a gossos, l'organització de la fira d'entitats i la uniformitat en la senyalització de polígons industrials. A més, s'ha previst reformar accessos i camerinos del teatre Comtal, per valor de 234.800 euros. La inversió en economia i ocupació augmenta significativament en un 32,44%, i se situa en els 878.100 euros. La major part d'aquests diners es destinaran a la Casa d'Oficis i el Contracte de Garantia Juvenil. L'acció social ha augmentat un 7,57%, de manera que arriba fins als 596.900 euros. Gran part d'aquest pressupost anirà a l'atenció a la Gent Grant, tant pel que fa a una Fundació Guifré –que aquest 2016 ha estat envoltada de polèmica– com al Casal d'Avis. D'altra banda, els serveis socials i les associacions cobreixen una part significativa de la partida.

Pel que fa a cultura i ensenyament, l'aportació prevista per al 2017 puja un 6,98% i arriba als 315.600 euros. Val a dir que aquest any les festes populars i el programa de cultura seran els principals beneficiaris de les millores pressupostàries.