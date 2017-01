Treva matinal a l'espera que l'onada de fred entri de valent

L'onada de fred entrarà de valent a partir de demà però el panorama matinal d'avui poc tenia a veure amb l'escenari de diumenge.

Sí les mínimes durant el cap de setmana havien estat sota zero a la majoria de la demarcació de Girona. Els registres mínims d'avui només han estat per sota dels zero graus en localitats pirinenques o del prepirineu de la Cerdanya i del Ripollès.

A Setcases hi ha hagut una mínima de 8,6 graus negatius i a Puigcerdà una de 3,5 sota zero.

La resta de comarques de la província els valors mínims del dia es situen per ara per sobre els zero graus. I és que segons el Meteocat, està previst que la temperatura mínima es doni al final del dia.

Aquest matí, en punts de les comarques gironines, els ciutadans s'han llevat amb valors prou elevats per l'època de l'any. Una treva que durarà unes hores. A Castelló d'Empúries per exemple és on hi ha hagut la temperatura més alta, amb 7,9 graus positius de mínima i a Sant Pere Pescador, el registre mínim ha estat de 5,6 graus. Pel que fa al Gironès, la Selva i la Garrotxa, els valors eren més baixos. A Girona ciutat d'1,5 graus positius o a Anglès, d'1,7 graus.

L'episodi de fred està previst que duri fins divendres. Les nevades fins al moment han estat intenses a la Cerdanya. Però poden caure'n durant el dia d'avui en diversos punts de la demarcació i hi ha en alerta el Pla Neucat.