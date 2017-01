La venda de tabac cau en 14 milions d'euros a la província de Girona

n La venda de tabac a les comarques gironines ha caigut en 14 milions d'euros aquest 2016. Les dades del Comissionat per al Mercat de Tabacs del Ministeri d'Hisenda fins al mes de novembre de l'any passat revelen una tendència a la baixa. El 2015 va arribar als 469 milions d'euros, mentre que l'any passat el volum es va reduir fins als 455 milions. Segons el Gremi d'Estanquers de Girona, una de les causes ha estat el descens de clients francesos a causa dels controls antiterroristes a la frontera, fet que ha provocat retencions i ha desmotivat molta gent a l'hora de creuar el país per comprar tabac a més bon preu. El col·lectiu, però, apunta a causes més estructurals. Des de l'inici de la crisi el 2008, la facturació no ha parat de caure, si bé en els últims anys la baixada ha estat menor. Cada cop es venen menys cigarretes, menys cigars i menys tabac de liar. L'únic que resisteix és el tabac de pipa.

De fet, Girona és líder a l'Estat en vendes d'aquesta modalitat. Les dades del Comissionat revelen que la província va facturar 2,8 milions d'euros al 2016, una xifra que s'acosta als 3,6 milions d'euros de Barcelona o als 4 milions d'euros de Madrid, dues regions molt més poblades que Girona. La província també és líder indiscutible en nombre de quilos per càpita: en va col·locar 44.078, que dividits pels 740.000 habitants de la demarcació van a 50 grams per càpita, més o menys un paquet per persona de mida estàndard.

El Gremi atribueix l'augment de la venda de tabac de pipa (que tot i créixer és una porció molt petita del volum de negoci) a la baixa fiscalitat que té aquest producte. «Molta gent compra tabac de pipa i el fa servir com a tabac de liar perquè és més barat», asseguren.

Malgrat les pèrdues del sector, Girona segueix essent una potència pel que fa a la venda del tabac. La seva condició fronterera i el fet de ser un destí turístic de primer ordre fan que la província pugui medir-se cara a cara amb regions que quintupliquen el nombre d'habitants, com ara Madrid o Barcelona. De fet, els estanquers veuen clau el paper dels turistes per mantenir un volum similar de negoci de cares a 2017. Especialment el francès, del qual els establiments gironins (sobretot els de la frontera) en són proveïdors massius.

Més a llarg termini, el Gremi busca mantenir vendes i sobretot diversificar el sector, fent-lo més flexible. Fonts de l'agrupació posen com a exemple que els clients puguin entrar en un estanc i comprar «un paquet de tabac i un de xiclets». Actualment, asseguren, hi ha estancs que venen refrescos de màquina i la idea és potenciar més aquest tipus de vendes per compensar unes pèrdues del tabac que, a causa de les campanyes i dels impostos elevats, els estanquers ja veuen inevitables.

Pel que fa a les dades concretes, dels 455.079.540 euros que els estancs gironins van facturar l'any passat, 392 milions corresponen a les cigarretes. En segon lloc hi ha el tabac de liar, amb uns 43 milions, mentre que els cigars van ocupar 16 milions i el tabac de pipa va superar els 2,8 milions d'euros. Totes les vendes excepte les últimes baixen respecte del 2015. Però la diferència és relativament petita. Si mirem molt més enrere, al 2005, l'any abans que entrés en vigor la primera llei antitabac que prohibia fumar als locals, les vendes de tabac a les comarques gironines superaven els 544 milions d'euros, principalment gràcies a les cigarretes. El tabac de liar estava igualat amb els cigars, i el de pipa amb «prou feines» es venia (700.000 euros).

La legislació, però, no va aconseguir frenar la venda del tabac. L'any 2010, abans de la segona llei antitabac, la diferència encara era més abismal. A Girona es va vendre tabac per valor de 576 milions d'euros, dels quals 523 milions van correspondre a cigarretes.