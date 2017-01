Els albergs de Girona tenen un dels augments més grans de les pernoctacions, amb un 19% més que fa un any

Els 20 albergs de la Generalitat van registrar 150.421 usuaris durant el 2016, que van generar fins a 329.109 pernoctacions, cosa que representa un augment del 6,74% respecte al 2015. Del total, 215.873 pernoctacions –prop del 66%– es van concentrar en programes socials com «Vacances en família», «L'estiu és teu» i el Programa Escolar, que inclou els subprogrames «Una eina al servei de l'escola», Escola de neu, Descobreix Catalunya i els Camps d'Aprenentatge. Els albergs que van tenir més activitat van ser el de Coma-ruga (33.828) i l'Escala (29.785), mentre que els que van experimentar un creixement més gran van ser els de Manresa i Girona, amb un 25% i un 19% més respectivament. Pel que fa als mesos de més afluència, van ser el juliol (58.873 pernoctacions), l'agost (47.370) i el maig (37.830).

Per programes, el «Vacances en família» va registrar l'any passat un total de 32.739 usuaris i 91.525 pernoctacions, i va comptar amb ajuts a 451 famílies monoparentals, 1.212 famílies nombroses i 17 famílies amb infants amb discapacitat o dependència. «L'estiu és teu!» va acollir 5.967 nois i noies, que van fer 47.420 pernoctacions; es van adjudicar més de 1.100 beques per garantir l'accés de participants amb risc d'exclusió social (387 més que les adjudicades el 2015) i es van organitzar estades específiques per a 20 catalans residents a l'exterior. Pel que fa al Programa Escolar, va acumular (durant el curs 2015-2016) un total de 29.456 alumnes i mestres, corresponents a 621 centres educatius, que van fer un total de 54.234 pernoctacions.

En els programes socials hi ha un acord amb les principals entitats socials i culturals del país per facilitar l'ús i accés de les instal·lacions. A banda, són un recurs per donar resposta a diferents situacions d'emergència i necessitat social i alhora, a poder atendre col·lectius específics, com el programa que per primera vegada s'ha fet aquest 2016 dirigit a dones víctimes de violència masclista amb fills a càrrec.

Quant al perfil dels usuaris, els compresos entre els 12 i els 30 anys són els majoritaris (amb un 36%), seguit de la franja de 0 a 11 anys (33%) i la dels majors de 30 anys (31%). Pel que fa a la procedència, tres quartes parts corresponen a usuaris catalans (74%), seguits dels de procedència internacional (15%) i de la resta de l'Estat espanyol (11%). Els alberguistes provinents d'altres Estats van augmentar el 2016 en gairebé un 4% respecte a l'any anterior, i ho van fer majoritàriament procedents de França (33%), Alemanya (5%) i Itàlia (4%), mentre que el 58% restant eren usuaris originaris d'altres llocs del món.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que va presentar ahir les dades, va subratllar que la recuperació de l'activitat als albergs «representa una garantia» per seguir oferint els programes socials.