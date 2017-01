Caçat per tercer cop en menys d'un mes i mig per anar sense permís i a 170 km/h per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han caçat un conductor bala que ja havien denunciat penalment en dues ocasions l'últim mes i mig per circular sense permís. Aquesta tercera vegada a més, circulava a 170 quilòmetres per hora per l'autopista. El van interceptar a l'alçada de Sant Gregori.

L'home conduïa un vehicle d'alta gamma, en concret, un Lamborghini "murcielago" el 14 de gener. Quan faltaven cinc minuts per la una del migdia, els Mossos de l´Àrea Regional de Trànsit de Girona van detectar que el vehicle circulava a 170 km/h, en un tram limitat genèricament a 120 km/h.

Els agents van aturar-lo i van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir. Al revisar la documentació del vehicle, que utilitzava unes plaques de matrícula temporals, van veure que aquestes havien perdut vigència el passat mes de juny.

Per aquest motiu se´l va denunciar administrativament per l´excés de velocitat i per circular amb unes plaques de matrícula temporals caducades. A més, també va ser denunciat penalment per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís.

Es dóna la circumstància que el mateix conductor ja havia estat denunciat penalment pel mateix fet dues vegades més, una durant el mes de desembre i l´altra a principis del mes de gener d´enguany.

El conductor bala és un home de 28 anys, de nacionalitat espanyola i resident a Lloret de Mar i va quedar denunciat com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els agents van citar l´home per tal que es presenti a declarar davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners



A 202 km/h a Riudellots

El dia abans, agents de l´Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar un altre conductor al quilòmetre 71.5 de l´autopista AP-7, dins el terme municipal de Riudellots de la Selva.

Pels volts de tres quarts de dotze del migdia, els Mossos van detectar un turisme que circulava a 202 km/h, en un tram on la via està limitada genèricament a 120 km/h.

Els agents van aturar el vehicle i, després d´identificar el conductor - un veí de Gavà de 36 anys-, van denunciar-lo per una infracció de velocitat recollida al Reglament General de Circulació, que li podria comportar la retirada de sis punts del permís de conduir i un cost econòmic de fins a 600 euros.