Cauen nevades intenses en zones de la Cerdanya i el Ripollès

Puigcerdà i Setcases van viure ahir una de les nevades més importants que es recorden en els últims anys en aquestes dues localitats de la Cerdanya i del Ripollès, respectivament. A la capital cerdana, els veïns es van llevar amb carrers i teulades coberts per un gruix de 30 centímetres de neu. Es tracta del punt de la demarcació de Girona on la intensitat de les nevades va ser més elevada si bé, a la zona del Pirineu a la comarca del Ripollès, també hi va nevar amb intensitat, deixant gruixos de neu considerables a les estacions d'esquí. A Vallter, per exemple, es va tallar l'accés a l'estació pel fort temporal i el torb.

A causa de la persistència de la nevada que va seguir caient tot el dia a Puigcerdà, diversos cotxes van quedar atrapats al mig de la via, tallant alguns dels carrers, tot i que l'Ajuntament ja havia tallat a primera hora el trànsit als carrers més costeruts del municipi. També a causa de les nevades es va produir un accident de trànsit, al terme municipal de Bolvir. En concret, una topada lateral que va deixar atrapats durant una estona els ocupants d'un vehicle a la N-260. La neu també va fer acte de presència a Bellver de Cerdanya, tot i que d'una forma menys abundant. En aquest cas, la nevada va deixar un gruix de fins a 13 centímetres en alguns punts de la localitat.

Respecte als pobles més petits de la comarca, molts pares van optar per deixar els seus fills a casa en comptes de dur-los a escola. Tot i això, els que ja hi havien arribat amb el transport escolar van haver d'estar atents al Consell Comarcal de la Cerdanya, qui depenent de l'evolució de la nevada havia de decidir si avançar o no la recollida dels nens de primària i que en comptes de plegar a la tarda ho fessin després de dinar. Finalment, la jornada va seguir amb normalitat i l'horari de recollida no es va modificar. Tot i això, el Consell va decidir tancar l'escola de Ger per falta de nens. La resta de centres van desenvolupar l'activitat docent habitual amb normalitat. Les línies de transport escolar del matí es van executar amb més precaució i lentitud del normal. Respecte a la jornada d'avui, no hi haurà classes a la Llar d'Infants Municipal, les escoles Alfons I, Vedruna i Llums del Nord, l'institut Pere Borrell, la UEC i l'Escola Municipal de Música Isi Fabra.

Pel que fa als centres escolars del Ripollès, l'escola Núria Morer i Pi de Planoles també va decidir suspendre les classes per la neu, segons va informar el Consell Comarcal de Ripollès. La vintena d'alumnes que anaven amb el bus de transport escolar, van poder tornar a casa. El servei de transport del Ripollès desplaça cada dia 420 estudiants i consta de divuit rutes actives.



Cotxe embarrancat per la neu

De fets successos relacionats amb la situació meteorològica, el més destacat va ser el que va patir una família de Lliçà d'Amunt que va haver de passar tota la nit al cotxe després de quedar embarrancats per la neu en una pista forestal que uneix Espinavell amb Camprodon. La filla gran del matrimoni va avisar al telèfon d'emergències 112 que els seus pares i dos germans –menors d'edat– no havien tornat a casa pels volts de les cinc de la matinada. La noia va explicar que no els aconseguia localitzar ja sigui perquè no tenien cobertura o perquè tenien el mòbil apagat.

Davant els fets, els Bombers van activar els especialistes en rescats dels GRAE, que van haver de fer el trajecte a peu pel gruix de neu acumulat. La família va ser localitzada al voltant d'un quart i cinc minuts de vuit del matí, en bon estat. Segons els Bombers, els afectats no van poder avisar ningú perquè es trobaven en una zona sense cobertura. Respecte a la resta de la demarcació gironina, només una carretera va quedar afectada pel temporal de neu: la N-260 a Planoles, en la qual per circular calia utilitzar cadenes i on des del quilòmetre 130 també es va restringir el pas als vehicles pesants.

Finalment, i tot i que va ser causat pel vent i no la neu, a l'edifici de la Generalitat de Girona es va desprendre una placa metàl·lica exterior de protecció de l'aïllament tèrmic de la cinquena planta, una part del qual va caure al pati interior de l'edifici, tot i que no es van haver de lamentar danys personals, segons van explicar fonts de la delegació del Govern. Els Bombers van assegurar la part despresa i ja s'ha ordenat l'obra per arreglar el desperfecte.



Reforç dels serveis

Tot i que l'onada de fred va obligar a activar diumenge el pla Neucat per la intensificació de les nevades al Pirineu/Prepirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes a Girona, ahir finalment, la situació va deixar unes temperatures mínimes que a la majoria de la demarcació van ser positives. Només van ser per sota dels zero graus en localitats pirinenques o del prepirineu de la Cerdanya i del Ripollès. A Setcases hi va haver una mínima de 8,6 graus negatius i a Puigcerdà una de 3,5 sota zero. A la resta de comarques de la província els valors mínims es van situar per sobre els zero graus.

Pel que fa a l'onada de fred prevista per als pròxims dies, els ajuntaments gironins tenen previst reforçar els serveis d'atenció a les persones sense sostre per evitar que passin la nit al ras, però també a la gent gran o a aquelles famílies que puguin estar en situació de pobresa energètica. A més, els consistoris s'han preparat amb tones de sal per fer front a les glaçades a la via pública i evitar relliscades.