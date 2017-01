La Diputació aprova la compra de nous espais del Parc Científic sense tenir-ne la taxació

El ple extraordinari de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts la compra de nous espais del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). Es tracta de diferents plantes de l'edifici Narcís Monturiol, que sumen 3.267 metres quadrats. De moment, l'operació s'ha xifrat en sis milions d'euros malgrat que els tècnics de la corporació encara no han fet la taxació dels espais que s'adquiriran.

El vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació, Miquel Noguer, ha explicat que la UdG ha fixat aquest preu de sis milions tot i que ha afegit que si el resultat de la taxació pericial és menor, la quantitat que la institució aportarà també serà inferior. L'operació ha tirat endavant amb el suport de tots els partits amb representació a la corporació, que han defensat el vot favorable per responsabilitat i per treure l'equipament del concurs de creditors, excepte el vot en contra de la CUP, que ha criticat durament l'acord.

Com que el proper 26 de gener es preveu celebrar la junta de creditors del Parc Científic, la Diputació ha formalitzat aquest dimarts la compra de les plantes 1, 2 i 3 dels blocs A i B i les plantes 0 i -1 del bloc C de l'edifici Narcís Monturiol. Noguer ha remarcat que, com marca la llei, la corporació pagarà de cop aquesta adquisició, mitjançant un préstec de sis milions que es tornarà en 10 anys.

Així mateix, el president de la Diputació, Pere Vila, ha subratllat que «ara és el moment decisiu, de caixa o faixa» del Parc Científic, ja que ha recordat que la junta de creditors de la setmana vinent ha de determinar si l'equipament surt de la situació actual del concurs. «Si la Diputació no feia aquesta aportació, el Parc Científic queia», ha valorat Vila, que ha admès que encara no hi ha un acord entre la UdG i l'Estat pel retorn del deute malgrat que només falten pocs dies per la junta de creditors.