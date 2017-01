La grip augmenta l'activitat als CAP un 32% i dóna un respir als hospitals

L'arribada del fred i dels virus de la grip ha fet incrementar l'activitat a l'atenció primària gironina en prop d'un 32% respecte a una setmana habitual. En total, segons les darreres dades del Servei Català de la Salut (CatSalut), els punts d'atenció continuada de l'atenció primària de la regió sanitària de Girona va registrar la darrera setmana 6.532 visites, una xifra que representa un 31,61% més que la mitjana que es fa servir de referència i un 17,55% més que la setmana anterior.

Per contra, les urgències comptabilitzades als hospitals del sistema públic a Girona s'han reduït respecte a les setmanes anteriors i han donat una petita treva als centres. Els hospitals de Girona van sumar 7.511 visites al servei d'Urgències, un 6,66% menys que la setmana abans i més d'un 10% menys que en fa dues, quan es va produir un pic d'activitat molt important relacionada amb la grip que va desbordar els serveis d'urgències dels grans hospitals, com el Josep Trueta de Girona.

El descongestionament de les urgències també s'ha traduït en una reducció dels ingressos hospitalaris. Segons les dades del CatSalut a 12 de gener, van ser 773 els pacients atesos a urgències que van requerir hospitalització, un 15% menys que les dues setmanes anteriors.

L'increment de l'activitat als centres d'atenció primària -que coincideix amb els missatges de Salut per a evitar saturacions als hospitals- ha anat en paral·lel a l'augment de l'activitat gripal epidèmica a Catalunya, que continua pujant i els indicadors de morbiditat indiquen que, a diferència de la darrera setmana, ara ha passat d'un nivell d'intensitat d'activitat baix a un nivell moderat, que tendirà a incrementar-se en els propers dies.

Segons els models predictius del Departament de Salut, que treballa a quinze dies vista, a la regió sanitària de Girona la incidència de la grip passarà a nivells epidèmics «molt elevats» properament.

Així, durant la setmana del 2 al 8 de gener –la darrera de la qual hi ha dades–, els casos de grip han augmentat fins arribar als 343,96 per 100.000 habitants. Aquesta taxa es correspon amb l'increment esperat per aquesta setmana i està, per tercera setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert enguany, en 110,7 casos, segons les dades recollides al Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya, el Pidirac.

La informació recollida per la conselleria indica que els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, excepte pel grup format per menors d'entre 5 i 14 anys.



La grip A

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip durant aquesta setmana se n'han produït 17 en els hospitals de la xarxa sentinella, la que serveix de referència per veure l'evolució del virus a Catalunya, i entre els quals hi ha l'hospital Trueta de Girona.

Des de l'inici de la temporada de grip s'han produït als hospitals sentinella 87 ingressos greus, tot ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, la gran majoria, el 91,7%, no estaven vacunats.

El doctor Ferran Garcia Bragado, cap del servei de Medicina Interna de l'hospital Josep Trueta de Girona, explica que després del rebombori mediàtic causat per la grip A fa uns anys, aquest tipus de virus va arribar per quedar-se entre nosaltres.

«Els primers anys de l'anomenat virus H1N1 es van aplicar mesures molt severes, perquè encara era present l'amenaça de la grip aviària, dels anys anteriors. A més, l'H1N1 presentava un comportament diferent de l'habitual i afectava sobretot malalts joves, obesos i embarassades», afirma.

Actualment, indica, cada any hi ha un degoteig de casos de grip A que, en cas de requerir hospitalització, se sotmeten a mesures d'aïllament per evitar contagis, ja que es transmet per gotes i vies respiratòries. El volum de casos detectat aquesta temporada és similar al d'anys anteriors, apunta el doctor Garcia Bragado, i en cas que el pacient no tingui factors de risc o complicacions, se supera en un període de temps similar als altres virus gripals.