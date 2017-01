ICV demana donar suport legal als afectats per les clàusules sòl

Els consistoris gironins amb representació d'ICV debatran mocions en els plens dels ajuntaments per instar els governs locals a donar assessorament legal a la ciutadania que vulgui reclamar judicialment el retorn dels diners pagats per les hipoteques amb clàusula sòl. La finalitat de les mocions és donar assessorament legal als habitants afectats, amb l'objectiu de donar-los informació per fer una reclamació per via judicial i reivindicar els diners que les entitats bancàries han cobrat dels seus contractes hipotecaris. La formació ha elaborat els textos tenint en compte que el Tribunal Europeu ha reconegut que els afectats poden recuperar aquests diners amb interessos, amb les costes a càrrec de les entitats financeres.

Per això, des d'ICV –a l'espera de conèixer el contingut del decret que preveu aprovar el Govern espanyol– s'ha organitzat aquest servei per empoderar la ciutadania, amb la finalitat que aquestes reclamacions «no es refredin». Així, la formació pretén demostrar «el seu compromís en la defensa del dret a l'habitatge i de les víctimes de l'estafa hipotecària».

De moment, alguns dels ajuntaments catalans que estan governats per ICV ja han iniciat les accions d'assessorament a la ciutadania, «perquè es puguin posar reclamacions als bancs i no es facin des de la solitud d'un ciutadà davant, sinó que es puguin garantir tots els drets d'acord amb la sentència europea». D'aquesta manera, l'assessorament es farà a través de les oficines d'habitatge, en aquells consistoris que en tinguin, o bé a les oficines d'atenció a la ciutadania. L'assessorament comptaria amb «l'ajuda d'un lletrat jurídic per orientar les famílies, que podran reclamar davant la justícia els seus diners».

ICV també farà accions al Parlament, amb l'objectiu de reclamar a la Generalitat que, en l'àmbit de la seva competència, «l'Agència Catalana de Consum posi tot allò que sigui necessari de la seva part per assessorar i acompanyar» els habitants afectats.