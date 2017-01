El Patronat de Turisme té concertades una trentena de trobades amb el sector a Fitur

El Patronat de Turisme Girona Costa Brava té previst mantenir una trentena d'entrevistes promocionals a Fitur, la fira turística més important que se celebra a l'Estat espanyol, que comença demà a Madrid. El Patronat de Turisme tindrà espai diferenciat dins l'estand de Catalunya, on a més les ciutats de Blanes, Lloret de Mar, Girona i Puigcerdà tindran taulell propi.

Fitur s'inaugura demà i finalitzarà el dia 22, però les tres primeres jornades estan dirigides únicament als professionals del sector turístic. És en aquests dies quan els representants del Patronat de Turisme tenen concertades una trentena d'entrevistes amb agents turístics, paradors de turisme, agències de viatges, etc., de cara a promocionar la destinació.



Bicicleta i sostenibilitat

Segons van explicar responsables del Patronat, en aquesta edició es posarà especial accent en les comarques de Girona com a destinació sostenible i per a ciclistes, aprofitant que aquest any s'hi celebraran fires d'aquest darrer sector. No obstant, no es deixarà de continuar publicitant les comarques de Girona amb els seus festivals d'estiu i la seva gastronomia.

Catalunya, en l'estand comú de la qual es trobarà el de les comarques de Girona, donarà a conèixer les novetats de les nou marques turístiques del seu territori, i comptarà amb la presència del Circuit de Barcelona-Catalunya i de Portaventura World -que presenta el nou parc Ferrari Land-. També tindrà una cabina sensorial, una àrea gastronòmica, un espai de realitat virtual i una zona de cinema on veure els cinc espots promocionals.

Diverses són les destinacions, tant nacionals com a internacionals, que apostaran en les seves presentacions a Fitur per la sostenibilitat i la tecnologia. Argentina, el soci de FITUR 2017, tindrà un estand de dues plantes amb un disseny innovador que girarà entorn de la sostenabilitat -han utilitzat fustes reciclades, materials ressò-friendly i han evitat l'emissió de pols i soroll en la construcció-; Xile estrenarà un disseny que projectarà la idea de contenir, preservar i cuidar; Croàcia presentarà els seus projectes de turisme sostenible.

Una novetat destacada es preveu que sigui Formentera & I-Mehari, que exhibirà vídeos de realitat virtual a 360 graus per a una experiència immersiva a la illa; Sierra Norte de Madrid mostrarà el seu anell ciclista per MTB de 210 km de recorregut, que pretén ser un motor de turisme sostenible per a la zona i Canàries presentarà el seu potencial en turisme de congressos.

El compte enrere perquè el gran aparador turístic que és Fitur obri les seves portes, ja ha començat. Destinacions, agències, hotels, proveïdors? hi presentaran les seves últimes propostes i novetats. El Patronat de Turisme –ara ja sense degustacions, com es feia anys enrere-, tindrà forta competència.