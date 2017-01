Els pilars dels «comuns» a Girona

Confluència. En Comú Podem, Barcelona en Comú, ICV, Podem Catalunya i EUiA, entre altres grups, estan treballant les últimes setmanes en la creació d'una formació que espera complir l'objectiu de ser una confluència d'esquerres. El document polític que prepara el partit dels «comuns» preveu defensar una «sobirania plena» en una «dimensió» més àmplia que la independentista, així com la «fraternitat» amb Espanya i Europa.

Catalunya necessita un espai polític, que ajudi a crear un nou bloc històric del canvi, per a una nova època». Així comença l'últim paràgraf del manifest d'Un País en Comú, el nou partit que pretén aglutinar diverses formacions d'esquerres, com –per exemple– ICV, Podem i EUiA. Aquest grup de confluències ha agafat forma, de moment, amb aquest manifest i també una llista de suports inicials. Entre les desenes de persones que formen part d'aquesta llista hi ha alguns càrrecs electes gironins d'ICV i Podem, com la diputada d'En Comú Podem, Marta Sibina, així com el regidor de Blanes i coordinador d'ICV de les comarques de Girona, Víctor Catalan.

Altres de les persones gironines incloses a la llista de suports inicials del partit dels «comuns» són l'exregidor d'Olot Llorenç Planagumà (que va ser candidat d'ICV-EUiA al mateix municipi a les eleccions locals del 2011), el professor de dret constitucional de la Universitat de Girona Marco Aparicio i el director dels festivals Camallera Cançó d'Autor i Barnasants, Pere Camps (que va tancar la llista de l'Entesa a Saus, Camallera i Llampaies a les eleccions del 2015). També figuren com a pilars gironins d'Un País en Comú un dels integrants empordanesos de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista Pino Delàs, l'assessora de comunicació a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Marina López Planella (nascuda a Vilafant) i l'humorista Facu Díaz (que ha viscut a Blanes).



Tret de sortida el 29 de gener

El tret de sortida d'aquest nou partit serà el proper 29 de gener, amb un acte que preveu ser un procés de participació per pensar «com articular i construir aquest nou espai polític i social, que ha de ser una eina per caminar cap a un país més just, democràtic i divers». Així mateix, a partir del mes de febrer, la formació farà tallers a diferents punts de Catalunya que tractaran sis eixos, mentre que a finals de març celebrarà una assemblea constituent per debatre i validar els resultats del procés participatiu. Llavors, es preveu establir l'objectiu polític i el model de país del partit dels «comuns».

D'aquesta manera, la nova formació espera complir el propòsit de ser una confluència d'esquerres, incorporant els integrants d'En Comú Podem, Barcelona en Comú, ICV, Podem Catalunya i EUiA, entre altres. De moment, aquest espai polític ja ha inscrit al registre del Ministeri d'Interior una possible denominació. Es tracta del partit Comuns, que –tal com apareix al web d'Interior– va registrar precisament Marina López Planella, de l'entorn de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La inscripció es va fer el passat 5 de desembre, abans de la conferència en la qual el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech (que actua com a portaveu del nou partit), va anunciar que Un país en comú és el nom provisional de la confluència.

Fins ara ha transcendit que la formació dels «comuns» defensarà una «sobirania plena» en una «dimensió» més àmplia que la independentista, així com la «fraternitat» amb els pobles d'Espanya i d'Europa, segons el document polític que es prepara (que veurà la llum el 29 de gener).