Puigcerdà utilitza maquinària pesada per tal de treure la neu dels carrers

L'Ajuntament de Puigcerdà utilitza aquest dimarts camions de gran tonatge i maquines excavadores per tal de retirar la neu caiguda ahir dilluns que va deixar més de 30 centímetres a la capital cerdana. Les tasques de neteja s'han vist accelerades per l'intens fred que està fent, sis sota zero han marcat els termòmetres, i que podria complicar la situació si s'arriben a glaçar els carrers. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que s'ha contractat a quatre empreses externes per tal que es facin els treballs el "més aviat possible". Així mateix, l'alcalde, ha assegurat que ''ahir es van tirar 54 tones de potassa, aquest matí unes 27 tones i probablement s'acabarà el dia havent tirat més de 50 tones també". Cal recordar que el consistori va acordar aquest dilluns suspendre les classes de tots els centres educatius de la vila com a mesura preventiva. En aquest sentit, Piñeira, ha manifestat que "no és tant pels alumnes d'aquí sinó per estalviar els desplaçament als molts alumnes que venen dels pobles de la comarca".

Davant la previsió de fred Protecció Civil de Puigcerdà ha activitat els seus voluntaris per tal de prestar serveis a persones grans, que estan soles o que a causa del fred i la neu no es puguin moure per a tasques quotidianes com anar a comprar. Piñeira ha manifestat que "en aquest cas, fent una trucada a l'ajuntament o al Consell Comarcal s'activarà el servei per ajudar aquestes persones".

L'alcalde ha explicat que es treballarà tot el dia per tal de tenir el carrers i accessos de la vila nets. Piñeira ha destacat que "es prioritzen els serveis essencials, els accessos a les escoles, a serveis com l'hospital o als dipòsits de gas per tal de garantir el servei".