L'Ajuntament de Queralbs ha aprovat que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) mantingui la concessió dels terrenys que envolten el santuari de la Vall de Núria i l'estació superior del cremallera durant un any i mig més. D'aquesta manera, l'ens continuarà assumint l'explotació i la gestió de la zona fins al 31 de maig de 2018. Des de FGC asseguren que la mesura els permetrà seguir amb les negociacions iniciades amb el consistori per potenciar la Vall de Núria com un dels principals motors turístics del territori. En aquest sentit, afirmen que mantenen el compromís per a seguir gestionant l'espai com ho han fet durant els darrers anys. El ple va aprovar la iniciativa el passat 28 de desembre.