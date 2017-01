La tramuntana deixa l'Empordà amb temperatura de sensació per sota de -10 graus

La forta tramuntana que bufa a les comarques de Girona ha fet que més d'un hagi agafat la bufanda, la gorra i els guants per sortir al carrer.

A l'Alt Empordà, la virulència del vent fa que la temperatura de sensació hagi baixat per sota dels 10 graus negatius en punts de la marca.

A Portbou per exemple, en algun moment del dia han estat a 13 graus ja que el vent hi bufa de valent. A Girona ciutat, les ratxes de vent també són molt fortes i això ha provocat que la temperatura de sensació s'hagi col·locat en 5 graus sota zero aquest matí.

Al Ripollès i la Cerdanya, les temperatures han caigut en picat aquest matí i matinada. I això ha provocat que en zones altes del Pirineu els registres siguin negatius però sumat al vent que hi fa, ha deixat una temperatura de sensació com feia temps que no es veien.

Per exemple, a Ulldeter-Setcases, la sensació era de -36 graus i i a Queralbs-Núria, de 24 sota zero.

Segons la previsió del Meteocat, el vent afluixarà a partir del migdia, tret de l'Empordà.

Tot i això, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat, per l'onada de fred. En canvi, s'ha rebaixat l'alerta del pla Neucat.

Quant a les afectacions més destacades, fins a les nou del matí, els Bombers han atès fins a 10 avisos relacionats amb el vent a la Regió de Girona. Tot i això, segons asseguren no n'hi ha hagut cap de rellevant. La majoria han estat per caiguda d'arbres, sanejaments i caiguda d'elements al carrer.

Tot i això, el fred serà especialment rigorosa i al final del dia, serà quan els termòmetres i la sensació seran més acusats. Les temperatures per demà s'esperen de cru hivern, ben gèlides.



Vallter es manté tancada

L'estació d'esquí de Vallter 2000, al Pirineu de Girona, segueix tancada avui a causa del fort vent que bufa a la zona i que ha provocat un descens de la sensació tèrmica per sota dels -30 graus, segons ha informat a Efe el director de la instal·lació, Enric Serra.

La combinació de vent sostingut de 60 quilòmetres per hora i una temperatura de -16 graus ha provocat que el fred que percep l'ésser humà arribi a assolir aquest nivell.

Tot i que en algun moment s'ha arribat a ràfegues de 110 quilòmetres per hora, fet que suposa un descens puntual de la sensació tèrmica fins als -44 graus, Enric Serra diu que, "en línies generals", aquest matí hem estat a -30 o una mica per sota".

Només els treballadors que manegen les màquines que trepitgen la neu de les pistes han pogut desplaçar-se fins a l'estació al costat del director després del vehicle que neteja la carretera d'accés.

No obstant això, tots han hagut d'abandonar la instal·lació poc després a causa d'unes condicions "molt complicades", encara que amb la certesa, segons Serra, que el gruix de neu ha augmentat en l'àmbit de la instal·lació en una mitjana de mig metre les últimes hores.

El director subratlla, no obstant això, que fins demà no es podrà conèixer del tot l'abast de la nevada, però no descarta que, en alguns punts de l'estació, s'hagin acumulat fins a tres metres.

Altres estacions que, com Vallter 2000, són propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han vist com els gruixos s'incrementaven en mig metre (La Molina i Espot).

Una altra estació de Girona, Masella, acusa també el descens de temperatures i arriba als -19 graus al cim de Tossa d'Alp amb ràfegues de fins a 120 quilòmetres per hora que impedeixen l'accés a la zona.