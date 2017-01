Banyoles implanta cinc projectes per a l'ocupació i el desenvolupament local

L'Ajuntament de Banyoles ha rebut una subvenció de 779.179,68 ? del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat per a 5 projectes d'ocupació i desenvolupament local i ha contractat 34 persones. La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció econòmica de Banyoles, Joana Vilà, va explicar que un dels objectius és contribuir a la formació de les persones, tant les que estan a l'atur com les que tenen feina; així com també pretén incentivar la generació de llocs de treball a Banyoles i al Pla de l'Estany.

Com a novetat i dins el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, l'Ajuntament ha contractat 5 joves en pràctiques, 3 dels quals desenvoluparan tasques com a auxiliars administratius a l'Àrea de Serveis Territorials, els museus de la ciutat i a l'Oficina Jove. Durant 6 mesos, aquests joves tindran un contracte de treball en pràctiques a jornada completa, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

El consistori també ha impulsat el programa Joves per l'ocupació de suport a l'experiència pràctica de 30 joves en situació de desocupació d'entre 16 i 25 anys. Es formaran els joves en tres especialitats, dues més que l'any passat: tècnic d'espectacles, suport auxiliar administratiu i cura i maneig de cavalls.El programa es desenvolupa en coordinació amb el Consell comarcal del Pla de l'Estany, el Consorci de Benestar Social, els instituts de la comarca i l'Escola d'Adults del Pla de l'Estany.