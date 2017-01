Caçadors i animalistes es reuneixen a Camprodon per tractar «l'estrès animal»

Els caçadors de la Societat de Caça de Camprodon i els membres del Santuari Gaia van mantenir una reunió el divendres passat a l´Ajuntament de Camprodon. A la trobada, van assistir l´alcalde de Camprodon, Xavier Sala, i representants del Departament d´Agricultura.

Segons ha explicat el president dels caçadors, Jaume Vilarrasa, la reunió va servir per aclarir que els caçadors que s´apropen a la finca del santuari no pertanyen a la societat de Camprodon.

Vilarrasa ha valorat que és difícil d´aconseguir que els gossos no s´allunyin del camí i que puguin ser escoltats pels animals del santuari.

Segons ell, van consensuar que el millor per tenir allunyades les gossades de caça dels animals del santuari és posar una barana ecològica a l´entorn.

L´origen de la reunió van ser les queixes exposades per un dels responsables del santuari arran de l´inici de la temporada. Segons el santuari, els trets dels caçadors atemoritzen els animals que viuen a la finca.

Arran de la situació, els membres del santuari van publicar un vídeo a Facebook. La publicació va originar una gran quantitat de queixes a l´Ajuntament de Camprodon per permetre l´activitat de caça. El consistori camprodoní es va veure obligat a emetre un comunicat per aclarir que sempre s´havia caçat al terme de Camprodon i que els ajuntaments no tenen competències per prohibir la caça

Després del comunicat, l´Ajuntament va proposar reunir caçadors i animalistes. Un cop aconseguida la reunió, l´alcalde, Xavier Sala, ha dit que d´ara endavant millorarà la convivència entre les parts. A més, s´ha mostrat satisfet de la resposta donada a les queixes rebudes en relació a l´activitat de caça a prop del santuari Gaia.

Que els animals s´espantin va en contra dels principis del santuari. Es tracta de gent que practica el veganisme –una doctrina que prohibeix el consum de productes d´origen animal i que procura perquè els animals domèstics puguin viure sense haver de ser sacrificats perquè els humans puguin obtenir carn o pell o viure perquè els humans obtinguin un rendiment del seu treball.

A més, la filosofia dels membres del santuari és que els animals puguin recuperar la confiança en l´ésser humà en base a una vida com a iguals. Per aconseguir aquest objectiu, sentir els trets i els crits de la gossada no ajuda.

Amb l´objectiu de reunir els animals en un lloc on puguin viure i confiar en els humans, els membres del santuari van comprar una finca de 23 hectàrees a Salarça, al terme de Camprodon. A la finca hi han reunit uns 300 animals que hi fan una vida que acaba amb la mort natural per edat o per una malaltia incurable.

Es tracta d´animals que els han estat donats després de passar per males experiències. Per exemple, gossos maltractats, vaques i ovelles tretes de l´escorxador, porcs lisiats, gallines tretes de granges, ases salvats d´una vida de treball i altres. La major part dels animals del santuari han viscut experiències terribles des de la mirada dels humans.