El detingut a Joanetes en l'operació per tràfic d'armes diu ser un col·leccionista

Es va definir només com un home al qual li agradava col·leccionar armes. Enric Agudo, el veí de Joanetes (la Vall d'en Bas) de 52 any detingut per la Policia Nacional en l'operació per desarticular una organització internacional de tràfic d'armes, ahir a la tarda va aparèixer en una entrevista a Olot Televisió. Agudo va explicar que tenia algunes armes antigues mal registrades i el llibre de col·leccionista retirat.

Mentre reparava motocicletes antigues al seu taller, Agudo va explicar que l'afició pel col·leccionisme d'armes li havia provocat el disgust de trobar-se relacionat amb detencions per tràfic il·legal d'armes. L'afició per les armes antigues ja li va suposar una detenció al 2015. És la detenció que ell va considerar clau perquè la Policia Nacional el detingués el dijous dia 12 de gener per deixar-lo en llibertat l'endemà, amb el càrrec de tinença il·licita d'armes.

Agudo va ser detingut en el marc d'una investigació per desarticular una banda dedicada, presumptament, a la venda d'armes a grups terroristes i a xarxes de delinqüència organitzada. En la mateixa operació van detenir tres homes més i una dona. Les altres detencions van tenir lloc a Liendo (Cantàbria) i a Galdakano i Getxo (Biscaia).

Agudo va explicar a Olot Televisió que l'única relació que tenia amb els detinguts a Cantàbria i Biscaia era la compra d'armes inutilitzades.

Es tracta d'un comerç legal amb anuncis a la premsa especialitzada i –a vegades– amb fabricació expressa. Són unes armes que tot i ser inútils han d'estar registrades i documentades.

El problema rau, segons va explicar Agudo, en si després algú arregla unes armes que només serveixen per a l'exposició o el col·leccionisme.

«Jo ni restauro, ni arreglo, ni comercialitzo», va explicar. Ell considera que l'han volgut embolicar en un mal assumpte. Va explicar que, durant la detenció, la policia se li va endur armes de col·lecció. A més va precisar que «eren unes pistoles Luger de 100 o 110 anys». Aquestes 2 armes centenàries no les tenia declarades i és l'acusació a la qual s'ha d'enfrontar i que ell assumeix.

En tot cas, precisa que una cosa és tenir 2 pistoles velles sense declarar i una altra, el terrorisme i el tràfic internacional d'armes. Agudo va definir que la relació amb el terrorisme i el tràfic són pel·lícules.

També va explicar que mai ha venut armes de foc ni ara ni fa dos anys, quan el van procesar i va quedar amb un pacte i una condemna per tenir una arma històrica sense registrar.

Va assenyalar que la seva afició era col·leccionar armes i anar a les fires especialtzades. Ara, després de la mala experiència, va valorar que és millor no tenir aquesta afició i que és millor col·leccionar joguines. La detenció d'Agudo va tenir l'origen en les armes usades contra el museu jueu de Brussel·les del 2014, en el qual van morir 4 persones. Ell remarca que no ha estat mai embolicat, ni ho estarà, en l'ús de les armes per fer mal. Va assegurar que mai més tornarà a col·leccionar cap tipus d'arma de foc.