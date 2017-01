Un episodi de temperatures glacials intensificarà el fred a Girona

L'onada de fred siberià s'accentuarà durant els propers dies amb temperatures glacials. Les mínimes avui estaran per sota dels zero graus a pràcticament tots els punts de les comarques gironines, Costa Brava inclosa.

El fred siberià s'escamparà al llarg de la província malgrat que lluirà el sol. Al Pirineu la intensa nevada, que garanteix neu en les pistes d'esquí pirinenques fins a Setmana Santa, ha donat pas a una setmana de «fred rigorós» amb temperatures que baixaran dels 0 graus a gairebé tot Catalunya i amb valors de -20º a 2.500 metres d'altitud. Entre dijous i divendres es preveu l'arribada d'alguns núvols de llevant pel litoral i prelitoral i seran possibles algunes precipitacions febles, sobretot a les comarques gironines, amb una cota de neu d'uns 600 metres, tot i que en l'inici de la precipitació podria ser d'uns 400.

L'Ajuntament de Figueres va activar el Dispositiu Fred per fer front a l'onada de baixes temperatures i la previsió que els termòmetres baixin dels -3 graus aquesta setmana a la capital empordanesa

A Girona es prendran mesures similars. Per exemple, ahir la biblioteca Just M. Casero va anunciar que tancarà les seves portes per fer front a l'onada de fred.

La Creu Roja intervé en els operatius pel fred per a les persones sense llar de diferents localitats, ja que 8 de cada 10 persones ateses en projectes de lluita contra la pobresa pateixen pobresa energètica.

Els equips de voluntaris que participen en aquests operatius rastregen els carrers per localitzar persones sense llar i els ofereixen si voluntàriament volen anar als albergs habilitats amb aquesta finalitat, a més de repartir-los mantes i begudes calentes.

Aquesta acció s'uneix a la que ja realitzen les Unitats d'Emergència Social de la Creu Roja durant tot l'any en diferents municipis com Tarragona, Lleida o Girona, amb un seguiment de les persones sense llar i també per prevenir els efectes del fred durant aquesta època de l'any.

La Generalitat va demanar a les persones que pateixen malalties respiratòries, a ancians i a nens que durant les hores en què el fred sigui més intens evitin sortir al carrer, ja que són vulnerables a les baixes temperatures, que a Catalunya seran sota zero almenys fins demà.