ERC apunta que Abertis ha de pagar el 100% de l'IBI als municipis per on passa l'AP-7

ERC ha posat al descobert aquest dimecres que Abertis, la concessionària de l'AP-7, ha de pagar a partir d'ara el 100% de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) als municipis per on passa l'autopista. La formació ha explicat que fins al 31 d'agost de l'any passat la concessionària tenia una exempció fiscal del 95% en el pagament d'aquest impost. Però, des de llavors, l'Estat no ha prorrogat aquesta exempció, segons ha explicat el partit republicà, que ha demanat al Govern espanyol «que no faci una jugada d'última hora» per mantenir l'exempció de l'IBI a les empreses que gestionen l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33 (que fins ara han disposat d'aquest benefici fiscal).

27 municipis gironins –98 entre tot Catalunya– estan afectats per aquesta situació. Així, ERC ha exposat que si l'Estat no renova l'exempció d'aquest impost a Abertis, els ajuntaments de la demarcació de Girona per on travessa l'autopista notaran un increment notable en la seva recaptació de l'IBI. Com a exemple, la formació ha calculat que Bàscara –sense l'exempció a la concessionària– ingressaria 196.000 euros (fins ara, amb el benefici fiscal del 95%, només rebia 9.800 euros). Un altre cas seria Salt, que sense l'exempció d'aquest impost a Abertis obtindria 129.000 euros (abans, amb el benefici fiscal del 95%, només aconseguia 6.800 euros).