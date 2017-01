Espectacular xoc de dos camions a l'autopista AP-7 a Sant Julià de Ramis. Un d'ells ha perdut part de la càrrega -fruita- i tots dos han quedat al mig de la carretera.

Aquest fet implica que des de quarts de tres només hi hagi un carril de la via obert en sentit nord.

La col·lisió s'ha produït per encalç a l'alçada del quilòmetre 52 segons fonts del Servei Català de Trànsit. Malgrat l'espectacularitat, no hi ha hagut ferits.

Com que només hi ha un carril de l'AP-7 obert en sentit França, s'estan produint cues a aquesta hora de la tarda.