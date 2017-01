Espectacular xoc de dos camions a l'autopista AP-7 a Sant Julià de Ramis. Un d'ells ha perdut part de la càrrega -fruita- i tots dos han quedat al mig de la carretera.







Continúa la retención ahora de 6 km por un accidente en #AP7 km 48.4 (Girona N –Vilademuls) -> Francia. pic.twitter.com/cDfr3043Mu „ Tráfico Autopistas (@infoautopista) 18 de enero de 2017

Aquest fet implica que des de quarts de tres només hi hagi un carril de la via obert en sentit nord.La col·lisió s'ha produït per encalç a l'alçada del quilòmetre 52 segons fonts del Servei Català de Trànsit. Malgrat l'espectacularitat, no hi ha hagut ferits.Com que només hi ha un carril de l'AP-7 obert en sentit França, s'estan produint fins a set quilòmetres de cua a aquesta hora de la tarda.