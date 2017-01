La Guàrdia Civil rescata un gos de caça després de caure en un barranc

L'Equip de Rescat i Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil de Puigcerdà ha rescatat un gos de caça que havia caigut en un barranc al Clot de la Llorença de Bagà (Barcelona) de difícil accés i del qual no podia sortir.

L'avís el va donar el propietari de l'animal després d'una jornada de caça el 15 de gener quan va veure que el seu gos no havia tornat malgrat que estava ensinistrat per fer-ho, ha informat la Guàrdia Civil aquest dimecres en un comunicat.

Agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar a la zona acompanyats del propietari de l'animal i de tres caçadors més per pentinar la zona, un lloc boscós i amb una considerable quantitat de neu que va dificultar la recerca.

Després de rastrejar la zona i gràcies al GPS de l'animal van comprovar que havia caigut per un barranc de cinc metres que desembocava en una caiguda vertical de més de 50 metres, tot i que per sort l'animal havia quedat en un repeu i hi havia passat la nit.

Els Guàrdies Civils van realitzar una instal·lació amb cordes per accedir fent ràpel fins al gos, i fent servir una saca i un contrapès van aconseguir rescatar-lo sa i estalvi.