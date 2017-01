L'Estat destina 10.000 euros per a la recuperació de la platja de Portbou

El Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha iniciat el Pla Litoral 2017 per recuperar les platges afectades pels temporals. Dintre d'aquest pla, Catalunya rebrà 410.000 euros.

A les comarques de Girona, l'Estat només ha assignat una partida econòmica per a la platja de Portbou. Així, a la Costa Brava, el Ministeri ha anunciat que invertirà 10.000 euros per un despreniment que es va produir al terme municipal de Portbou. Aquests diners haurien de donar cobertura als treballs de recuperació de la platja on es va produir el problema.

La demarcació de Tarragona és la més beneficiada per la iniciativa ministerial, amb una partida de 350.000 euros.

En el litoral d'aquesta província s'ha constatat la pèrdua de sorra de platja als termes municipals de Mont-roig del Camp, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i, també, a les platges del Delta de l'Ebre. Al mateix temps, el Ministeri també va assenyalar que s'han produït despreniments als penya-segats del terme municipal d'Alcanar.

Pel que fa a les comarques de Barcelona, l'Estat ha anunciat que s'invertiran 50.000 euros per recuperar la pèrdua de sorra a les platges del litoral.



16,5 milions a tot l'Estat

D'altra banda, el govern espanyol preveu invertir un total de 16,5 milions d'euros per tal de recuperar les platges afectades pels temporals arreu de la geografia estatal.