L'onada de fred augmenta els preus de les verdures i hortalisses d'importació

Les conseqüències de l´onada de fred a Europa han arribat fins a l´agricultura. Les baixes temperatures han comportat glaçades que han afectat les fruites i hortalisses que s´importen d´altres països com Itàlia, Grècia o Turquia. En aquest sentit, productes com l´enciam han vist com el preu s´ha encarit enormement. L´augment de preus també s´ha donat en les exportacions de productes de la regió.

A Catalunya la Cooperativa Agrícola del Prat de Llobregat viu amb «incertesa total» l´onada de fred que aquesta setmana ha entrat a Catalunya, especialment pel que fa a la carxofa, que ara és en plena temporada.

El president de l´entitat, Joan Ribas, va explicar a l´ACN que fins ara han superat amb èxit el fred perquè les temperatures no han baixat dels zero graus, però preveu que la propera matinada serà quan els termòmetres tocaran fons. Serà aleshores quan arribaran les «glaçades negres». Si es confirmen les previsions i el fred cau per sota dels zero graus, una part de les carxofes es gelaran per dins i moriran. Ribas va apuntar que les més perjudicades seran aquelles de segones i terceres collites.