Matí gèlid a les comarques de Girona. Les temperatures han caigut per sota dels zero graus en gairebé tots els municipis i fins i tot arran de costa.



La mínima més destacada s'ha donat a Das amb un registre de 21,6 graus sota zero mentre que en àrees de l'interior, el fred de ple hivern ha provocat que el mercuri hagi reculat fins als 8,1 graus negatius a Girona ciutat o fins als 10,9 sota zero a Sant Pau de Segúries.





A un grau de fer història

Dia gris i cru

BON DIA!! Avui tenim una bonica estampa de la rotonda ben glaçada... Abrigueu-vos que fa #fred ???? #Santjoanlesfonts pic.twitter.com/Yrsk2Ftbx1 „ Sant Joan les Fonts (@santjoanfontsaj) 18 de gener de 2017



Els -21,6 graus de temperatura mínima a Das que s´ha produït avui és un registre que s´ha quedat a un grau del seu, segons el Meteocat. Aquest va ser d´una temperatura de -22,6 graus i es va donar el 25 de desembre del 2001.Arran de costa, per exemple a Sant Pere Pescador, el registre més baix del dia és de -0,3 graus i a Castelló d'Empúries d'1,5 graus negatius.on el termòmetre s'ha aturat als 1,8 graus positius.Avui serà un dia amb alguns núvols a la demarcació però segons el Meteocat, la. Encara es donarà algun episodi de vent però no com el d´ahir que va fer baixar la sensació tèrmica per sota dels 10 graus sota zero.Des de Protecció Civil es demanasobretot a primera hora pel gel a les carreteres. I recorda, entre altres, que cal estar atents als familiars o veïns que es trobin en, especialment gent gran, perquè es protegeixin dels efectes del fred.