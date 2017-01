Els Moviments de Renovació Pedagògica també criden la comunitat educativa a fer vaga

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, amb una organització a les comarques gironines, dóna suport a les vagues de professorat convocades per avui i pel 9 de febrer, aquesta última organitzada de manera unitària pels sindicats docents majoritaris (Ustec·STEs, CCOO, Aspepc-SPS i FETE-UGT). La crida d'avui només la subscriu la CGT, que no està representada a la junta de personal docent no universitari de Girona. En ambdós casos, es reclama que es reverteixin les retallades en educació i coincideixen amb el debat de pressupostos de la Generalitat.

Els Moviments de Renovació Pedagògica fa «una crida a la conscienciació de tota la comunitat educativa» perquè s'afegeixi a una reivindicació que consideren «justa i que va en benefici de tota la societat». Aquestes associacions de professorat demanen que es recuperin les condicions laborals d'abans de les retallades «per a poder fer la nostra tasca en les millors condicions, en benefici dels infants i joves».

Davant la convocatòria de vaga que la Confederació General de Treballadors (CGT) ha fet per aquest dimecres, ahir el Departament de Treball de la Generalitat va dictarels serveis mínims necessaris per garantir l'atenció de l'alumnat. El Govern ha establert que cada centre educatiu ha de garantir la presència d'un membre de l'equip directiu i d'un docent per cada 4 grups-classe en les etapes d'educació Infantil i Primària; un per cada 3 grups en el cas dels centres d'educació especial.