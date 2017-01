La tramuntana fa caure la sensació tèrmica per sota els 10 graus negatius

La forta tramuntana va fer caure la sensació tèrmica per sota dels 10 graus negatius a les comarques de Girona. Això va provocar que més d'un hagués d'agafar de bon matí la bufanda, la gorra i els guants per sortir al carrer. A l'Alt Empordà és on es va centrar la baixada d'aquesta temperatura de sensació. A Portbou, per exemple, en algun moment del dia van baixar fins als 13 graus negatius, ja que el vent hi bufava de valent. A Girona ciutat, les ratxes de vent també van ser molt fortes i això va provocar que la temperatura de sensació es col·loqués en 5 graus sota zero al matí.

Al Ripollès i la Cerdanya, també és la zona de la demarcació on els registres van caure en picat durant el matí i matinada. I això va provocar que en zones altes del Pirineu els registres siguin negatius però sumat al vent que hi fa, va deixar una temperatura de sensació com feia temps que no es veia. Per exemple, a Ulldeter-Setcases, la sensació era de -36 graus i i a Queralbs-Núria, de 24 sota zero.



Retirant la neu a Puigcerdà

A Puigcerdà ahir encara es podia veure pels carrers molta neu i per això el consistori va decidir utilitzar camions de gran tonatge i màquines excavadores per tal de retirar la neu caiguda dilluns, que va deixar més de 30 centímetres a la capital cerdana. Les tasques de neteja es van veure accelerades per l'intens fred i que podria complicar la situació si s'arriben a glaçar els carrers. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va explicar que s'havien contractat quatre empreses externes per tal que es facin els treballs al «més aviat possible».

Quant a les afectacions més destacades d'ahir, els Bombers van atendre diversos avisos relacionats amb el vent a la regió de Girona. Tot i això, no n'hi va haver cap de rellevant. La majoria per caiguda d'arbres, sanejaments i caiguda d'elements al carrer.



Vallter es manté tancada

L'estació d'esquí de Vallter 2000, al Pirineu de Girona, va seguir tancada ahir a causa del fort vent que bufava a la zona i que va provocar un descens de la sensació tèrmica per sota dels -30 graus.

El director de la instal·lació, Enric Serra, va relatar que només els treballadors que manegen les màquines que trepitgen la neu de les pistes van poder desplaçar-se fins a l'estació al costat del director després del vehicle que neteja la carretera d'accés.

No obstant això, tots van abandonar la instal·lació poc després a causa d'unes condicions «molt complicades», encara que amb la certesa, segons Serra, que el gruix de neu havia augmentat en l'àmbit de la instal·lació en una mitjana de mig metre les últimes hores.

El director va subratllar ahir que, no obstant això, fins avui no es podrà conèixer del tot l'abast de la nevada en aquesta zona del Ripollès, però no descartava que, en alguns punts de l'estació, es poguessin haver acumulat fins a tres metres.

Les temperatures per a avui s'esperen de cru hivern, ben gèlides. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les mínimes encara seran més baixes i s'estendran les zones afectades pel fred fins al litoral, mentre que dijous encara es mantindrà l'ambient gèlid, que podria començar a remuntar a partir de demà. Al Pirineu es preveu que el vent comenci a afluixar. Tot i això, el fred serà especialment rigorós i al final del dia serà quan els termòmetres i la sensació seran més agreujats.

Protecció Civil manté activat des de dilluns en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil PROCICAT per l'onada de fred que afecta tot Catalunya. En canvi, va rebaixar l'alerta del pla Neucat.