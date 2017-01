El Trueta multiplica per nou les donacions de sang durant la Marató 2.0

L'hospital Josep Trueta de Girona ha multiplicat per nou les donacions de sang durant la Marató de Donants 2.0. Durant els primers dies de la Marató de Donants de Sang 2.0, que se celebra de manera simultània arreu de Catalunya fins divendres per remuntar les reserves després de les festes de Nadal, el Trueta s'ha convertit en l'espai de donació que més ha incrementat l'activitat respecte d'un dia normal.

Entre divendres i dilluns, el centre sanitari de referència de les comarques gironines ha sumat 259 aportacions, a molta distància de l'afluència en un dia normal, en què l'hospital rep entorn d'una dotzena de donants al dia.

En alguns moments, indiquen des del Banc de Sang, fins i tot s'han arribat a produir cues de donants gironins que, amb el seu gest, ajudaran a remuntar el descens de les reserves de sang que s'ha produït durant el Nadal, quan es calcula que les donacions baixen entorn d'un 25%.

A l'inici de la Marató de Donants de Sang 2.0, la campanya de donacions més gran que es fa durant l'any a Catalunya, el Banc de Sang gironí es va marcar com a objectiu aconseguir unes 400 bosses de sang en una setmana, un objectiu que sens dubte aconseguirà amb escreix.

I és que, a les 259 donacions del Trueta, cal sumar-hi també les 127 bosses de sang recol·lectades divendres passat a l'Ajuntament de Girona, que va convertir el Saló de Descans del Teatre Municipal en un espai de donació per donar el tret de sortida de la campanya. Amb aquesta xifra, Girona es va convertir en el segon consistori que més donants va atendre de les quatre capitals catalanes, només superat pel de Barcelona, que va assolir els 260 donants.



Reserves per a set dies

La quarta jornada de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya va tancar amb 5.455 donacions, aconseguint que les reserves de sang remuntin lleugerament i se situin a set dies. En el cas dels grups sanguinis 0 negatiu i A negatiu, els que eren més escassos abans de l'inici de la campanya, ja estan a quatre dies.

De les persones que han donat sang fins ara, un 28% era la primera vegada que ho feia, un percentatge 10 punts superior al que és habitual en les campanyes de donació de sang.

Per edats, les persones de 45 a 54 anys són les que més han donat amb un 30% de donacions provinents d'aquesta franja d'edat. A més, un 1 de cada 10 donants tenia menys de 25 anys.

A més, en aquesta edició, el Banc de Sang ha convidat diferents col·lectius perquè vagin a donar sang conjuntament. Aquesta tarda a dos quarts de set, una dotzena de Diables de l'Onyar faran la seva aportació al banc de Girona.

A banda del Banc de Sang del Trueta, la iniciativa continua aquests dies a les unitats mòbils de l'entitat. Avui es pot donar sang a l'escola Vedruna de Girona (de 4 de la tarda a 9 del vespre), en el marc de la campanya solidària per trobar un donant de medul·la per a en Roger, un nen de 10 anys que requereix un trasplantament de moll de l'os. Demà hi haurà col·lecta a l'escola Migdia de Girona (de 2 del migdia a 6 de la tarda) i divendres a Lloret de Mar, tant al Teatre Municipal com al Centre Cívic el Rieral.

Malgrat que la Marató 2.0 finalitza divendres, des del Banc de Sang recorden que la sang caduda i les necessitats dels hospitals no s'aturen, per això hi ha col·lectes de donació durant la resta de l'any. A través del web donarsang.gencat.cat es pot localitzar el lloc més proper on donar sang a partir del codi postal o del municipi.